В Беларуси растёт число аварий с дикими животными. Как не стать участником такого ДТП

В последнее время в Беларуси возросло количество ДТП с участием диких животных. Специалисты даже создали специальную карту, где обозначены места таких столкновений. Инциденты происходят по всей стране. Чаще всего на дорогах встречаются косули, лоси, олени и кабаны. Такие ДТП опасны и могут привести к фатальным последствиям как для животного, так и для человека, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас особенно сложный период. У лосей идет гон, который обычно длится до середины октября. В это время животных можно встретить практически в любое время суток. Они ведут себя достаточно агрессивно и теряют осторожность. Как не встать на пути у дикой фауны и к чему могут привести такие встречи – разбирался Антон Чучвага.

Я не понимал, что происходит. Я был в состоянии шока. Вообще не понимал, где я, что я, что случилось. Потом уже начал приходить в себя.

Артур до сих пор не может прийти в себя после страшной аварии, которая произошла несколько недель назад. Вместе со своей женой он ехал по трассе М1. Вроде ничего не предвещало беды. Да, было темно, но для опытного водителя (Артур – дальнобойщик) это не проблема. Настоящее испытание на прочность было впереди. Артур Шейко, пострадавший:

Я поднимался на подъем. Была встречная машина, она ослепила меня, плюс ограждение с левой стороны. И он перепрыгнул ограждение, и среагировать буквально было секунд пять.

Лось столкновения не пережил. Машина наших героев, как говорят, всмятку. Выбито лобовое стекло, искорежена крыша.

Для водителя и пассажиров все закончилось намного лучше. Но все равно не без последствий.

Анна Шейко, пострадавшая:

Рваная рана. Получила ушиб челюсти и сотрясение головного мозга.

Нашим героям, можно сказать, повезло. На неделе в Калинковичском районе, где произошло похожее ДТП, погиб пассажир. А в Могилеве – водитель авто.

Антон Чучвага, корреспондент:

Но чаще, чем в городе, животные встречаются на наших дорогах. Особо опасные участки пытаются обозначить специальными знаками или установить заграждение. Но законы человеческие не всегда действуют на природу. И животное, оказавшееся на дороге, ведет себя крайне непредсказуемо, особенно, когда чувствует опасность. А напугать его может и свет фар, и гул автомобилей.

Как отмечают эксперты, столкновение с лосем – одно из самых опасных. Вес животного может доходить до 800 килограммов. При наезде, как правило, само животное влетает прямиком в салон, что делает ситуацию максимально опасной.



Сергей Бондаренко, начальник УГАИ УВД Миноблисполкома:

Дорожно-транспортное происшествие с участием диких животных является на данный момент актуальной проблемой для автодорог как всей Республики Беларусь, так и Минской области в частности. За истекший период 2025 года совершено уже 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 32 получили ранения. При условии того, что за аналогичный период прошлого года было также 20 ДТП, но было только 25 пострадавших без погибших в дорожно-транспортном происшествии людей.

Сначала визг тормозов, удар, а потом глухая тишина. Так описывает встречу с животным машинист электропоезда. Лось резко появился на путях. Из-за поворота увидеть его было практически невозможно.