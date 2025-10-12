Рентабельность таких земель – до 16 %. Мелиорация спасает площади белорусских аграриев

Эксперты Евразийского банка развития оценили, на сколько может вырасти экспорт в промышленности нашей страны. Их вердикт – на 5 миллиардов долларов в год. Примерно такие же цифры касаются и импортозамещения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И это самые высокие показатели в регионе. Рядом с нами стоит еще Узбекистан. По импортозамещению самый высокий потенциал аналитики видят в автомобилях, химической продукции, машинах и оборудовании. Большие надежды, в том числе экспортные, связывают с сельским хозяйствам. Урожай зерновых в этом году порадовал. Хотя были определенные опасения. Погода чуть не подмочила и урожай, и репутацию аграриев. Но спасти удалось и то, и другое.

На этом поле постоянно подтапливало, урожайность низкая была, много вымочек.

Когда-то эти гектары земли у молодого агроруководителя были под большим вопросом. Выйти на нужные урожайные цифры, увы, не получалось. Артем Горюнов, директор местного сельхозпредприятия, рассказывает, что хоть в целом его владения немалые, больше тысячи гектаров, продуктивности ждут от каждого кусочка земли, независимо от почвы, будь то минеральные или торфяные, и от выращиваемых культур. Работают на результат. Спасти ситуацию на этом поле помогла мелиорация. Артем Горюнов, директор сельскохозяйственного предприятия:

После окончания работы на этом пусковом участке мы посеяли рожь гибридную. Планируем получить где-то 50 центнеров с гектара. У нас 80 % всех сельхозземель – это осушаемые. И такая тенденция, что на пару процентов, где-то на 5, где-то на 2, где-то на 12, урожайность все-таки выше у зерновых, у трав.

Бороться за каждый клочок земли – задача государственная. То, что дано природой, потерять ни в коем случае нельзя. Президент об этом говорил не раз. Например, для Полесья мелиорация просто жизненно необходима. Здесь мелиорирован фактически каждый третий гектар. О должном уходе за таким природным богатством и соблюдении культуры земледелия Александр Лукашенко вновь напомнил и во время недавней рабочей поездки в Петриковский район. Лукашенко поднял проблему использования мелиорированных земель.

В Институте мелиорации рассказывают, что Полесье вместе с Поозерьем дали нам примерно 3 миллиона гектаров высокопродуктивных земель. Это примерно треть от введенных в сельхозоборот территорий. Впрочем, масштабно осушать болота в нашей стране начали относительно недавно, в конце 60-х. Что называется, прокачивали аграрный потенциал. Практика эта мировая. Ни в одной европейской стране осушенные земли за последние 200 лет не сократились ни на один гектар. Для нас мелиорация тоже стала долговременным трендом.

Александр Анженков, директор Института мелиорации Национальной академии наук Беларуси:

Более 100 тысяч гектаров ежегодно мелиорированных земель у нас восстанавливается и возвращается в сельскохозяйственный оборот. Это порядка 60 тысяч гектаров реконструкции и порядка 50 тысяч – культуртехника, то есть удаление древесно-кустарниковой растительности.

И ведь бороться есть за что. Урожайность на мелиорированных землях ничуть не уступает землям неосушенным. К тому же охватывает она все 118 районов страны. В большей или меньшей степени. От 8 % в Шкловском районе до 74% в Ганцевичском.



Андрей Вабищевич, заместитель начальника Минского областного управления мелиорации и технического надзора ГО «Белводхоз»:

Рентабельность таких земель, по подсчетам ученых, доходит до 16 %.

Наш импровизированный рейд мы решили провести по области Минской. За окнами Березинский район. Тут под реконструкцию и культуртехнические работы попало около пяти сотен гектаров. Причем о так называемом вторичном заболачивании заявило само хозяйство. Не удивительно. Это мешало работе техники, немалыми были и потери финансовые. К природным препятствиям подошли профессионально. Первая очередь объекта уже сдана, вторую планируют передать в руки землепользователя к Новому году. Иван Лазовский, главный инженер ГО «Белводхоз»:

По составу работ это обычный типпроект. Подчистка сети, удаление древесно-кустарниковой растительности, подчистка от заеления.

К слову, мощный толчок отрасль получила в 2022 году, когда глава государства обратил особое внимание на проблемы мелиорации. Увеличилось финансирование. Не переставая, даем работы аграриям, вводим дополнительные земли в сельхозоборот. В нынешний Год благоустройства темпы, естественно, не снижаем. Когда, как не сейчас, делать все на благо родной земли. Одним словом, плодородия земель, их эффективное использование были и остаются в центре внимания. Как правило, к нашему природному богатству относимся с умом. Но есть случаи, к счастью, единичные, когда по тем или иным причинам земли не приносят должную отдачу.