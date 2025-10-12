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Рентабельность таких земель – до 16 %. Мелиорация спасает площади белорусских аграриев

12 октября 2025 18:34
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Эксперты Евразийского банка развития оценили, на сколько может вырасти экспорт в промышленности нашей страны. Их вердикт – на 5 миллиардов долларов в год. Примерно такие же цифры касаются и импортозамещения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И это самые высокие показатели в регионе. Рядом с нами стоит еще Узбекистан. По импортозамещению самый высокий потенциал аналитики видят в автомобилях, химической продукции, машинах и оборудовании.

Большие надежды, в том числе экспортные, связывают с сельским хозяйствам. Урожай зерновых в этом году порадовал. Хотя были определенные опасения. Погода чуть не подмочила и урожай, и репутацию аграриев. Но спасти удалось и то, и другое.

Рентабельность таких земель – до 16 %. Мелиорация спасает площади белорусских аграриев-2

На этом поле постоянно подтапливало, урожайность низкая была, много вымочек.

Рентабельность таких земель – до 16 %. Мелиорация спасает площади белорусских аграриев-4

Когда-то эти гектары земли у молодого агроруководителя были под большим вопросом. Выйти на нужные урожайные цифры, увы, не получалось. Артем Горюнов, директор местного сельхозпредприятия, рассказывает, что хоть в целом его владения немалые, больше тысячи гектаров, продуктивности ждут от каждого кусочка земли, независимо от почвы, будь то минеральные или торфяные, и от выращиваемых культур. Работают на результат. Спасти ситуацию на этом поле помогла мелиорация.

Артем Горюнов, директор сельскохозяйственного предприятия:
После окончания работы на этом пусковом участке мы посеяли рожь гибридную. Планируем получить где-то 50 центнеров с гектара. У нас 80 % всех сельхозземель – это осушаемые. И такая тенденция, что на пару процентов, где-то на 5, где-то на 2, где-то на 12, урожайность все-таки выше у зерновых, у трав.

Рентабельность таких земель – до 16 %. Мелиорация спасает площади белорусских аграриев-6

Бороться за каждый клочок земли – задача государственная. То, что дано природой, потерять ни в коем случае нельзя. Президент об этом говорил не раз. Например, для Полесья мелиорация просто жизненно необходима. Здесь мелиорирован фактически каждый третий гектар. О должном уходе за таким природным богатством и соблюдении культуры земледелия Александр Лукашенко вновь напомнил и во время недавней рабочей поездки в Петриковский район.

Лукашенко поднял проблему использования мелиорированных земель.

Рентабельность таких земель – до 16 %. Мелиорация спасает площади белорусских аграриев-8

В Институте мелиорации рассказывают, что Полесье вместе с Поозерьем дали нам примерно 3 миллиона гектаров высокопродуктивных земель. Это примерно треть от введенных в сельхозоборот территорий. 

Впрочем, масштабно осушать болота в нашей стране начали относительно недавно, в конце 60-х. Что называется, прокачивали аграрный потенциал. Практика эта мировая. Ни в одной европейской стране осушенные земли за последние 200 лет не сократились ни на один гектар. Для нас мелиорация тоже стала долговременным трендом.

Рентабельность таких земель – до 16 %. Мелиорация спасает площади белорусских аграриев-10

Александр Анженков, директор Института мелиорации Национальной академии наук Беларуси:
Более 100 тысяч гектаров ежегодно мелиорированных земель у нас восстанавливается и возвращается в сельскохозяйственный оборот. Это порядка 60 тысяч гектаров реконструкции и порядка 50 тысяч – культуртехника, то есть удаление древесно-кустарниковой растительности.

Рентабельность таких земель – до 16 %. Мелиорация спасает площади белорусских аграриев-12

И ведь бороться есть за что. Урожайность на мелиорированных землях ничуть не уступает землям неосушенным. К тому же охватывает она все 118 районов страны. В большей или меньшей степени. От 8 % в Шкловском районе до 74% в Ганцевичском.

Андрей Вабищевич, заместитель начальника Минского областного управления мелиорации и технического надзора ГО «Белводхоз»:
Рентабельность таких земель, по подсчетам ученых, доходит до 16 %.

Рентабельность таких земель – до 16 %. Мелиорация спасает площади белорусских аграриев-14

Наш импровизированный рейд мы решили провести по области Минской. За окнами Березинский район. Тут под реконструкцию и культуртехнические работы попало около пяти сотен гектаров. Причем о так называемом вторичном заболачивании заявило само хозяйство. Не удивительно. Это мешало работе техники, немалыми были и потери финансовые. К природным препятствиям подошли профессионально. Первая очередь объекта уже сдана, вторую планируют передать в руки землепользователя к Новому году.

Иван Лазовский, главный инженер ГО «Белводхоз»:
По составу работ это обычный типпроект. Подчистка сети, удаление древесно-кустарниковой растительности, подчистка от заеления.

Рентабельность таких земель – до 16 %. Мелиорация спасает площади белорусских аграриев-16

К слову, мощный толчок отрасль получила в 2022 году, когда глава государства обратил особое внимание на проблемы мелиорации. Увеличилось финансирование. Не переставая, даем работы аграриям, вводим дополнительные земли в сельхозоборот. 

В нынешний Год благоустройства темпы, естественно, не снижаем. Когда, как не сейчас, делать все на благо родной земли. Одним словом, плодородия земель, их эффективное использование были и остаются в центре внимания. Как правило, к нашему природному богатству относимся с умом. Но есть случаи, к счастью, единичные, когда по тем или иным причинам земли не приносят должную отдачу.

Рентабельность таких земель – до 16 %. Мелиорация спасает площади белорусских аграриев-18

Вот такую картину мы увидели в Минской области. Когда-то за эту землю платили золотом, а сегодня поле простаивает, причем без малого 100 гектаров. 

Подробности в видео.

# Государственная политика в области сельского хозяйства

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