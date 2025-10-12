Его называют арабской Швейцарией. Чем Оман привлекает туристов

Активным игроком в медиативных процессах на Ближнем Востоке выступает Оман, который называют арабской Швейцарией. Пока мир лихорадит, эта страна сохраняет нейтралитет. Не вступает ни в какие конфликты, не вводит санкции, хочет ровных и спокойных отношений со всеми. Такой посыл белорусам явно отзывается, что отражается и на политическом уровне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Рота почетного караула и гимн в особом исполнении – дипломатические символы встречи, которую уже окрестили исторической. Этот визит открывает новый этап отношений Минска и Моската. Теперь Оман становится белорусским хабом в Персидском заливе. Но прежде чем начать отправку грузов, направляем в Оман самолет с белорусскими туристами. В начале этого года Минск и Салалу связал прямой авиарейс.

Первая чартерная программа была организована в феврале. За это время Оман посетили более 1 700 белорусских путешественников. Среди них Елизавета Зотова. Она отправилась в Салалу на втором чартере из Беларуси и смогла в полной мере насладиться истинным восточным колоритом.

Оман для меня какая-то просто невероятная, сказочная страна.

Белый песок, бирюзовая вода и пальмы на берегу. Настоящий рай для любителей пляжного отдыха. Аравийское море, часть Индийского океана подарили белоруске ощущения океанского духа.

Елизавета Зотова, белорусская туристка, посетившая Оман:

Я впервые в жизни, а я уже много где поездила, был такой момент, что заходишь в море – и не надо привыкать к температуре воды. Наш рейс летел 7 марта. Это был уже довольно засушливый сезон, такая пустынность везде была. Оманские Мальдивы – это не только пляжный отдых. В этой стране уважают прошлое, здесь бережно сохраняют древние памятники и запрещают строительство небоскребов, чтобы сохранить исторический облик городов. Елизавета так впечатлилась, что, вернувшись домой, продолжила изучать историю Омана, но уже по книгам.

Пришел Султан Кабус в 1970 году, и именно он стал очень активно развивать нефтяную промышленность в стране. И он первый, кто уравнял права женщин и мужчин. Он построил дороги, больницы, впервые при нем появилось телевидение. Поэтому, конечно, страна большими шагами стала развиваться.

Несмотря на урбанистический апгрейд, местные традиции остались неизменными. Почетных гостей, как и несколько столетий назад, в Омане угощают кофе с кардамоном. Не обошлась без кофе и встреча белорусского лидера в Омане в декабре минувшего года. Прием получился теплым и дружелюбным. И это совсем не фигура речи, особое отношение даже в мелочах. Белорусский флаг на одном из зданий дворца Султана и, конечно, пышная церемония встречи перед официальными переговорами.

В долгу Александр Лукашенко не остался, ответил взаимностью. Глава белорусского государства Султана Омана пригласил к себе домой. Мы посчитали, из мировых лидеров Хайсам бен Тарек Аль Саид – пятый по счету после Путина, Си Цзиньпина, главы Индонезии и ОАЭ, кто побывал в гостях у белорусского Президента. Беларусь и Оман откроют посольства в Минске и Маскате.