Белорусские лекарства могут появиться в Омане

В Минск 6 октября с официальным визитом прибыл Султан Омана. Его встречали как того требует протокол и настоящее белорусское радушие. А после официальных переговоров во Дворце Независимости Александр Лукашенко пригласил гостя к себе домой, что бывает нечасто и говорит об определенном уровне отношений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По итогам визита подписями скрепили пакет документов о сотрудничестве между Беларусью и Оманом. Дорожная карта насыщена конкретными задачами в различных сферах, в том числе и в медицине. Онкологи двух стран уже активизировали совместную работу.

Ирина Даниленко, начальник отдела внебюджетной деятельности РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:

Наши коллеги после проведенного онлайн-совещания очень заинтересованы в проведении CAR-T-клеточной терапии, чем мы готовы поделиться. У них довольно сильный онкологический центр, и теми разработками, которые есть, они тоже готовы поделиться с нами.

Перспективы взаимодействия фармацевтики также обнадеживают. Заключены первые контракты на поставку пяти белорусских препаратов в Оман, которые сейчас проходят сертификацию. Белорусские лекарства могут появиться на рынке Омана к концу этого года.