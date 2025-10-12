Белорусские лекарства могут появиться в Омане
В Минск 6 октября с официальным визитом прибыл Султан Омана. Его встречали как того требует протокол и настоящее белорусское радушие. А после официальных переговоров во Дворце Независимости Александр Лукашенко пригласил гостя к себе домой, что бывает нечасто и говорит об определенном уровне отношений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
По итогам визита подписями скрепили пакет документов о сотрудничестве между Беларусью и Оманом. Дорожная карта насыщена конкретными задачами в различных сферах, в том числе и в медицине. Онкологи двух стран уже активизировали совместную работу.
Лукашенко: подготовлена дорожная карта сотрудничества Беларуси и Омана. Подробности.
Ирина Даниленко, начальник отдела внебюджетной деятельности РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:
Наши коллеги после проведенного онлайн-совещания очень заинтересованы в проведении CAR-T-клеточной терапии, чем мы готовы поделиться. У них довольно сильный онкологический центр, и теми разработками, которые есть, они тоже готовы поделиться с нами.
Перспективы взаимодействия фармацевтики также обнадеживают. Заключены первые контракты на поставку пяти белорусских препаратов в Оман, которые сейчас проходят сертификацию. Белорусские лекарства могут появиться на рынке Омана к концу этого года.
Игорь Митрофанов, генеральный директор управляющей компании холдинга «Белфармпром»:
Мы предоставили перечень лекарственных препаратов, которые заинтересовали наших оманских партнеров. Это продукты в области онкологии, кардиологии, ревматологии, неврологии.
В стратегии торгово-экономического сотрудничества и поставки белорусского продовольствия в Оман. Наше сухое молоко уже в составе детского питания от оманского производителя. Поставляем и произведенную у нас продукцию для детей. А в ближайших планах расширить ассортимент отгружаемых отечественных продуктов.
Ксения Мелешко, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Планируются отгрузки сыров белорусских, масла сливочного. По этим товарам есть действительно импортная зависимость рынка Омана по поставкам. Также в перспективе видим рассмотрение и отработку проектов по переработке молочной продукции.
Идет речь о совместном предприятии в Омане по сборке белорусской техники. Это тракторы и другие машины для нужд аграриев. Наши машиностроители уже ведут переговоры с оманским партнером.
Его называют арабской Швейцарией. Чем Оман привлекает туристов, читайте здесь.