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Чемпионат по метанию сотовых телефонов прошел в Минске в День города. Участие приняли более 400 человек

08 сентября 2012 13:29
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Новости Беларуси. Площадка за Национальной библиотекой превратилась в мобильную арену. В столице прошел X чемпионат по метанию сотовых телефонов.

Желающих бросить старый мобильник и зарядиться эмоциями оказалось более 400. Жюри оценивало дальность, точность и оригинальность.

Победителям достались новые телефоны, а самые креативные получили сувениры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники чемпионата:
В состязании принимаю участие первый раз. Я бы бросил и второй раз, и еще один телефон, если бы мог.

Лет пять подряд метаю. В позапрошлом году рекорд установила – 60 м. В этом решила еще раз попробовать.

# общество # День города в Минске - 2014

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