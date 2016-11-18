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В 4 музеях Минска до Нового года по пятницам можно будет гулять бесплатно

18 ноября 2016 19:40
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Новости Беларуси. Бесплатное созерцание бесценных произведений. 18 ноября сразу в четырех музеях Минска аттракцион невиданной щедрости.

Каждую пятницу до конца 2016 года ценители высокого искусства смогут устраивать культурные выходы совершенно бесплатно.

В Национальном историческом и художественном, Музее истории театральной и музыкальной культуры, а также Галерее классического и современного искусства ни одного посетителя не пропустят – с билетом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Музеи Минска

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