В 4 музеях Минска до Нового года по пятницам можно будет гулять бесплатно

Новости Беларуси. Бесплатное созерцание бесценных произведений. 18 ноября сразу в четырех музеях Минска аттракцион невиданной щедрости.

Каждую пятницу до конца 2016 года ценители высокого искусства смогут устраивать культурные выходы совершенно бесплатно.

В Национальном историческом и художественном, Музее истории театральной и музыкальной культуры, а также Галерее классического и современного искусства ни одного посетителя не пропустят – с билетом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.