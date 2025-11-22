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Решения Александра Лукашенко по помилованию – в центре внимания мировых СМИ

22 ноября 2025 16:52
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Александр Лукашенко помиловал двух католических священников. Также Президент помиловал 31 гражданина Украины, совершивших уголовное преступление на территории Беларуси.

Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины.

Эти сообщения из Минска тут же подхватили зарубежные СМИ. Прежде всего, издания комментируют новость о помиловании Александром Лукашенко граждан Украины.

Решения Александра Лукашенко по помилованию – в центре внимания мировых СМИ-2

Этот шаг был предпринят в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Лукашенко и президентом США Дональдом Трампом по просьбе Украины.

Решения Александра Лукашенко по помилованию – в центре внимания мировых СМИ-4

Лукашенко выступает за стабилизацию ситуации в регионе. Переговоры с различными странами, прежде всего с США, находятся в активной фазе.

Разлетелась по миру и новость о помиловании Президентом Беларуси двух католических священнослужителей, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления против нашего государства.

Об этом писали ряд зарубежных СМИ, в том числе Reuters, Associated Press, The Washington Post, The Telegraph. А активнее всех комментируют наши польские соседи.

Решения Александра Лукашенко по помилованию – в центре внимания мировых СМИ-6

Неожиданный ход Лукашенко: освобождение священнослужителя.

Решения Александра Лукашенко по помилованию – в центре внимания мировых СМИ-8

Беларусь освободила католических священников. Укрепление контактов с Ватиканом.

Точку в журналистских измышлениях поставил высокий представитель Папы Римского Льва. На официальном портале Святого Престола Vatican News Кардинал Клаудио Гуджеротти выразил Александру Лукашенко искреннюю благодарность за то, что он удовлетворил некоторые просьбы Святого Престола и внимательно выслушал его во время продолжительной беседы.

# Александр Лукашенко # сми

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