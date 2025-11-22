Решения Александра Лукашенко по помилованию – в центре внимания мировых СМИ
Александр Лукашенко помиловал двух католических священников. Также Президент помиловал 31 гражданина Украины, совершивших уголовное преступление на территории Беларуси.
Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины.
Эти сообщения из Минска тут же подхватили зарубежные СМИ. Прежде всего, издания комментируют новость о помиловании Александром Лукашенко граждан Украины.
Этот шаг был предпринят в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Лукашенко и президентом США Дональдом Трампом по просьбе Украины.
Лукашенко выступает за стабилизацию ситуации в регионе. Переговоры с различными странами, прежде всего с США, находятся в активной фазе.
Разлетелась по миру и новость о помиловании Президентом Беларуси двух католических священнослужителей, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления против нашего государства.
Об этом писали ряд зарубежных СМИ, в том числе Reuters, Associated Press, The Washington Post, The Telegraph. А активнее всех комментируют наши польские соседи.
Неожиданный ход Лукашенко: освобождение священнослужителя.
Беларусь освободила католических священников. Укрепление контактов с Ватиканом.
Точку в журналистских измышлениях поставил высокий представитель Папы Римского Льва. На официальном портале Святого Престола Vatican News Кардинал Клаудио Гуджеротти выразил Александру Лукашенко искреннюю благодарность за то, что он удовлетворил некоторые просьбы Святого Престола и внимательно выслушал его во время продолжительной беседы.