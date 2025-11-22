Решения Александра Лукашенко по помилованию – в центре внимания мировых СМИ

Эти сообщения из Минска тут же подхватили зарубежные СМИ. Прежде всего, издания комментируют новость о помиловании Александром Лукашенко граждан Украины.

Александр Лукашенко помиловал двух католических священников. Также Президент помиловал 31 гражданина Украины, совершивших уголовное преступление на территории Беларуси.

Этот шаг был предпринят в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Лукашенко и президентом США Дональдом Трампом по просьбе Украины.

Лукашенко выступает за стабилизацию ситуации в регионе. Переговоры с различными странами, прежде всего с США, находятся в активной фазе.

Разлетелась по миру и новость о помиловании Президентом Беларуси двух католических священнослужителей, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления против нашего государства.

Об этом писали ряд зарубежных СМИ, в том числе Reuters, Associated Press, The Washington Post, The Telegraph. А активнее всех комментируют наши польские соседи.