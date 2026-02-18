Парламентарии Беларуси и Зимбабве подписали меморандум о сотрудничестве

Беларусь и Зимбабве открывают новую главу межпарламентского взаимодействия. Совет Республики Национального собрания нашей страны и Сенат Зимбабве подписали меморандум о сотрудничестве. Документ позволит укрепить связи и вывести партнерство на качественно новый уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этой сфере остается огромный неисчерпанный потенциал. Стороны ставят амбициозную задачу – к 2030 году довести этот показатель до 100 миллионов долларов. К слову, сотрудничество Беларуси и Зимбабве не ограничивается экономикой. Активно развивается и гуманитарная сфера. В частности, зимбабвийскую делегацию заинтересовал белорусский опыт проведения тематических годов.

Церемонии подписания предшествовали переговоры в узком и расширенном составах. Сегодня парламентариям обеих стран важно содействовать активизации взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, подчеркнула председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Мейбл Мемори Чиномона, председатель Сената Зимбабве: Меня особо впечатлил тот факт, что 2026 год в Беларуси объявлен Годом женщины. И мы ощутили поддержку и помощь вашей страны, которая была оказана через поставку тракторов и комбайнов. Женщины теперь могут самостоятельно выращивать пшеницу. Женщинам дали землю, и они помогают обеспечить продовольственную безопасность. И я уверена, что если женщинам помочь, они могут сделать все.

Дипломатические отношения между Минском и Хараре насчитывают более 30 лет, однако мощный импульс они получили в 2023 году после визита главы нашего государства в африканскую республику. Тогда был подписан пакет соглашений в области промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и добычи полезных ископаемых.

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В мае 2025 года в ходе ответного визита Президента Зимбабве в Беларусь стороны утвердили дорожную карту стратегического сотрудничества и партнерства до 2030 года. Ключевым практическим результатом договоренностей стала реализация флагманского проекта по механизации сельского хозяйства Зимбабве. В страну уже поставлено более 3 тысяч единиц белорусской техники.