Открываем новые перспективы! Брестские медики развивают сотрудничество с коллегами из Сербии
Медицинская дипломатия – как часть большой стратегии международного сотрудничества. Беларусь расширяет профессиональные связи в сфере здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2026 году Республиканский научно-практический центр «Кардиология» подписал меморандум о взаимодействии с Центром сердечной недостаточности института «Дединье» в Белграде – одного из ведущих профильных учреждений Сербии. Документ предусматривает обмен клиническим опытом, совместные исследования и прямые контакты между специалистами.
И это не единичный пример. Партнерство выходит за рамки столичных клиник и получает развитие в регионах. Новые точки соприкосновения в медицинской сфере обсуждали сегодня, 18 февраля, в Бресте с участием сербской стороны.
О том, какие перспективы открываются для врачей и пациентов двух стран, – в репортаже Кристины Протосовицкой.
Брестские медики выстраивают долгосрочный диалог с сербскими коллегами. Два визита в Белград уже позволили не только установить профессиональные контакты, но и предметно обсудить сотрудничество как в лечебной практике, так и в области клинических исследований. Сегодня с ответным визитом Брестскую областную клиническую больницу посетила посол Сербии в Беларуси Илина Вукайлович. Дипломат лично оценила техническое оснащение клиники и возможности брестских хирургов-трансплантологов и кардиологов. В перспективе – наладить постоянный контакт между столичными и региональными медицинскими центрами двух стран.
Илина Вукайлович, Чрезвычайный и Полномочный посол Сербии в Беларуси:
Сделаем такой нетворк, сеть, в которую все бы могли бы попасть. Если говорить про трансплантацию, у вас единый реестр, то есть все пациенты в одном листе ожидания. И тут, если процедура проводится в Минске или Бресте – без разницы на самом деле – все на очень высоком уровне.
Много сербских пациентов приезжает в Беларусь за медицинскими услугами, помощью. Они довольны не только услугой, которую получили, они очень довольны впечатлением и этим гуманным, человеческим подходом, который они тут могли на себе почувствовать.
В Брестской областной клинической больнице за 2025 год получили помощь около 300 пациентов из Болгарии, России, Польши, Турции и даже из Коморских островов – небольшого государства в Индийском океане. В клинике системно развивают медицинский туризм. Речь не просто о консультациях – это полноценный пакет услуг: от трансфера и сопровождения до сложнейших высокотехнологичных операций. В топ-запросов от иностранцев входит трансплантация органов, замена крупных суставов и кардиохиругия.
Сербская сторона заинтересована раскрыть потенциал двусторонних отношений не только в здравоохранении, но и в экономике, агропромышленном комплексе и туризме. Об этом шла речь во время встречи с руководством Брестской области. Посол намерена посетить регион повторно с обширной деловой программой.
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