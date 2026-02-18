Открываем новые перспективы! Брестские медики развивают сотрудничество с коллегами из Сербии

В 2026 году Республиканский научно-практический центр «Кардиология» подписал меморандум о взаимодействии с Центром сердечной недостаточности института «Дединье» в Белграде – одного из ведущих профильных учреждений Сербии. Документ предусматривает обмен клиническим опытом, совместные исследования и прямые контакты между специалистами.

И это не единичный пример. Партнерство выходит за рамки столичных клиник и получает развитие в регионах. Новые точки соприкосновения в медицинской сфере обсуждали сегодня, 18 февраля, в Бресте с участием сербской стороны.

Брестские медики выстраивают долгосрочный диалог с сербскими коллегами. Два визита в Белград уже позволили не только установить профессиональные контакты, но и предметно обсудить сотрудничество как в лечебной практике, так и в области клинических исследований. Сегодня с ответным визитом Брестскую областную клиническую больницу посетила посол Сербии в Беларуси Илина Вукайлович. Дипломат лично оценила техническое оснащение клиники и возможности брестских хирургов-трансплантологов и кардиологов. В перспективе – наладить постоянный контакт между столичными и региональными медицинскими центрами двух стран.

Илина Вукайлович, Чрезвычайный и Полномочный посол Сербии в Беларуси:

Сделаем такой нетворк, сеть, в которую все бы могли бы попасть. Если говорить про трансплантацию, у вас единый реестр, то есть все пациенты в одном листе ожидания. И тут, если процедура проводится в Минске или Бресте – без разницы на самом деле – все на очень высоком уровне.

Много сербских пациентов приезжает в Беларусь за медицинскими услугами, помощью. Они довольны не только услугой, которую получили, они очень довольны впечатлением и этим гуманным, человеческим подходом, который они тут могли на себе почувствовать.