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В Беларуси проводят консультации по вопросам соцподдержки людей с инвалидностью

01 декабря 2023 07:30
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Единый день консультирования по вопросам государственной социальной поддержки людей с инвалидностью пройдет сегодня, 1 декабря, в Беларуси. Он приурочен к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проводят консультации по вопросам соцподдержки людей с инвалидностью-1

Прямые телефонные линии по вопросам семейной политики и государственного страхования работают с 9 часов утра до полудня в Минтруда и соцзащиты, профильных комитетах облисполкомов и Мингорисполкома, а также в территориальных центрах социального обслуживания населения. В Минске запланировано проведение диалоговой площадки с родителями, воспитывающими детей-инвалидов. А в воскресенье пройдет республиканский фестиваль творчества «Мир в наших руках». 8 декабря настанет «Время сильных» – это также фестиваль равных возможностей республиканского уровня.

В Беларуси проводят консультации по вопросам соцподдержки людей с инвалидностью-4

В числе важных акцентов помощи людям с ограниченными возможностями в Беларуси – соцобслуживание, занятость и доступная среда. Особое внимание уделяется семьям с детьми-инвалидами. Согласно исследованиям, уровень толерантности к людям с инвалидностью в нашем обществе ежегодно повышается.

# Государственная политика в сфере социальной защиты # общество # Фотофакт

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