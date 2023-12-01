В Беларуси проводят консультации по вопросам соцподдержки людей с инвалидностью

Единый день консультирования по вопросам государственной социальной поддержки людей с инвалидностью пройдет сегодня, 1 декабря, в Беларуси. Он приурочен к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Прямые телефонные линии по вопросам семейной политики и государственного страхования работают с 9 часов утра до полудня в Минтруда и соцзащиты, профильных комитетах облисполкомов и Мингорисполкома, а также в территориальных центрах социального обслуживания населения. В Минске запланировано проведение диалоговой площадки с родителями, воспитывающими детей-инвалидов. А в воскресенье пройдет республиканский фестиваль творчества «Мир в наших руках». 8 декабря настанет «Время сильных» – это также фестиваль равных возможностей республиканского уровня.