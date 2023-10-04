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В Беларуси проверяют боеготовность войск – бойцы уже выдвинулись в назначенные районы

04 октября 2023 08:26
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Новости Беларуси. Очередной этап проверки боеготовности Вооруженных Сил проходит в Беларуси. Главная цель мероприятий – определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проверяют боеготовность войск – бойцы уже выдвинулись в назначенные районы-1

Войска уже выдвинулись в назначенные районы. По прибытии бойцы приступят к выполнению нормативов по предметам боевой подготовки. В ходе маневров проверка ожидает не только военнослужащих. Испытаниям подвергнут и технику: запланированы контрольные пробеги по пересеченной местности. Для поддержки действий сухопутных войск задействуют авиацию.

В Беларуси проверяют боеготовность войск – бойцы уже выдвинулись в назначенные районы-4

Леонид Давидович, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
Экипажи штурмовой авиации в настоящее время наносят авиационные удары на одном из полигонов Вооруженных Сил. Особенность этой задачи состоит в том, что экипажи получили информацию о координатах цели и о характере цели непосредственно перед вылетом. Экипажи вертолетов непосредственно авиационной поддержки будут выполнять задачи по поддержке сухопутных войск, в частности по прикрытию колонн войск, которые совершают марш в назначенные районы.

В Беларуси проверяют боеготовность войск – бойцы уже выдвинулись в назначенные районы-7

Отметим, в ходе проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях. Руководство комплексом мероприятий возложено на Госсекретариат Совбеза Беларуси.

# Военные учения # общество # Леонид Давидович # Фотофакт

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