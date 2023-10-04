В Беларуси проверяют боеготовность войск – бойцы уже выдвинулись в назначенные районы

Новости Беларуси. Очередной этап проверки боеготовности Вооруженных Сил проходит в Беларуси. Главная цель мероприятий – определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Войска уже выдвинулись в назначенные районы. По прибытии бойцы приступят к выполнению нормативов по предметам боевой подготовки. В ходе маневров проверка ожидает не только военнослужащих. Испытаниям подвергнут и технику: запланированы контрольные пробеги по пересеченной местности. Для поддержки действий сухопутных войск задействуют авиацию.

Леонид Давидович, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Экипажи штурмовой авиации в настоящее время наносят авиационные удары на одном из полигонов Вооруженных Сил. Особенность этой задачи состоит в том, что экипажи получили информацию о координатах цели и о характере цели непосредственно перед вылетом. Экипажи вертолетов непосредственно авиационной поддержки будут выполнять задачи по поддержке сухопутных войск, в частности по прикрытию колонн войск, которые совершают марш в назначенные районы.