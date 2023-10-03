«Искали мальчика от трёх до пяти». Как семья белорусов решилась на усыновление первого ребёнка

Трое и больше детей в семье. Пока некоторые не могут решиться на одного ребенка, другие люди становятся действительно счастливыми, заботливыми и любящими родителями для чужих детей. Об особенностях воспитания приемного ребенка поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Александр Абдурахманов, многодетный отец:

У нас семеро детей – трое кровных и четверо приемных.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как вы решились, после того как родили троих, еще взять приемных?

Мария Абдурахманова, воспитывает семерых детей:

Идея, скажем так, всегда витала в воздухе. У нас как-то родственники когда-то тоже говорили, что хотели взять, но не взяли по каким-то обстоятельствам. Мама тоже об этом говорила. У нас заболел наш ребенок. В какой-то момент мы поняли, что мы заботимся о нашем ребенке, и есть где-то ребенок, который тоже точно так же болен, но заботы такой же не получает. Мы хотели, изначально искали ребенка именно с таким же диагнозом, как у нашего. Но мы столкнулись с тем, что таких данных фактически нет. То есть искать надо долго, ездить по каким-то детским домам или через волонтеров. Поэтому мы решили, чтобы не терять время, просто взять ребенка, которого практически действительно, как бог пошлет. У нас так сложилось, что по запросу мы искали одного ребенка, а попал в нашу семью совершенно иной.

Мы искали мальчика от трех до пяти. Взяли направление, и на тот момент нам в республиканском центре усыновления сказали: «Посмотрите, пожалуйста. Там девочка есть, ее никогда не смотрели». У меня супруг поехал, потому что на тот момент у нас еще был маленький ребенок. Он поехал посмотреть. Мальчика, которого мы собирались забрать, перевели в другой детский дом, а девочка осталась. Супруг, наверное, может продолжить, как у них первая встреча с нашей дочерью состоялась.

Отсутствуют ревность и зависть к другим детям