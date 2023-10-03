«Искали мальчика от трёх до пяти». Как семья белорусов решилась на усыновление первого ребёнка
Трое и больше детей в семье. Пока некоторые не могут решиться на одного ребенка, другие люди становятся действительно счастливыми, заботливыми и любящими родителями для чужих детей. Об особенностях воспитания приемного ребенка поговорили в ток-шоу «Точки над i».
«Трое кровных и четверо приемных»
Александр Абдурахманов, многодетный отец:
У нас семеро детей – трое кровных и четверо приемных.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как вы решились, после того как родили троих, еще взять приемных?
Мария Абдурахманова, воспитывает семерых детей:
Идея, скажем так, всегда витала в воздухе. У нас как-то родственники когда-то тоже говорили, что хотели взять, но не взяли по каким-то обстоятельствам. Мама тоже об этом говорила. У нас заболел наш ребенок. В какой-то момент мы поняли, что мы заботимся о нашем ребенке, и есть где-то ребенок, который тоже точно так же болен, но заботы такой же не получает. Мы хотели, изначально искали ребенка именно с таким же диагнозом, как у нашего. Но мы столкнулись с тем, что таких данных фактически нет. То есть искать надо долго, ездить по каким-то детским домам или через волонтеров. Поэтому мы решили, чтобы не терять время, просто взять ребенка, которого практически действительно, как бог пошлет. У нас так сложилось, что по запросу мы искали одного ребенка, а попал в нашу семью совершенно иной.
Мы искали мальчика от трех до пяти. Взяли направление, и на тот момент нам в республиканском центре усыновления сказали: «Посмотрите, пожалуйста. Там девочка есть, ее никогда не смотрели». У меня супруг поехал, потому что на тот момент у нас еще был маленький ребенок. Он поехал посмотреть. Мальчика, которого мы собирались забрать, перевели в другой детский дом, а девочка осталась. Супруг, наверное, может продолжить, как у них первая встреча с нашей дочерью состоялась.
Отсутствуют ревность и зависть к другим детям
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Самое интересное расскажите, как отреагировали ваши дети на то, что у них появятся братья и сестры? Как они подружились? Как у них состоялся диалог?
Александр Абдурахманов:
Дети отреагировали очень положительно. Они положительно реагировали в каждом случае появления в нашем доме нового ребенка. Я считаю, что это очень хорошо, потому что дети проявляют лучшие свои качества. У них отсутствуют ревность, зависть к другим детям. Потому что они видят, что дети появляются и дети с непростой судьбой.
Алеся Лакина:
Вы правильно воспитываете своих детей. Ведь многие дети сейчас очень ревнивые, к своим же ревнуют.
Александр Абдурахманов:
Да, согласен. У нас в доме дисциплина присутствует и равноправие между детьми. Потому что по-другому с таким количеством детей будет сложно заниматься или управляться.
Ни секунды не жалели, что этот ребенок попал в наш дом
Алеся Лакина:
Это прекрасно. Александр, расскажите про ту самую первую встречу.
Александр Абдурахманов:
Первая встреча состоялась у нас, к сожалению, не в полном составе. Поскольку у нас был очень маленький ребенок на тот момент. Я приехал, для меня это было очень волнительно. Потому что, честно говоря, вообще не понимал, как можно приехать и выбирать ребенка из числа детей, которые находились в помещении. Я когда увидел эту девочку – это наша дочь в настоящий момент, честно говоря, понял, что не смогу больше никого выбирать. Дети бросились ко мне, поскольку новый, незнакомый человек. Она меня загородила и кричала: «Мое!» Я понял, что да.
Михаил Свито:
Сколько лет ей было? На данный момент уже ей сколько лет?
Александр Абдурахманов:
Ей было 3,5 года, соответственно, мне было 43.
Михаил Свито:
На данный момент сколько ей лет?
Александр Абдурахманов:
Сейчас ей 11 лет. Очень хорошая, воспитанная девочка. Мы ни секунды никогда не жалели, что этот ребенок попал в наш дом.
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