Официальный визит парламентской делегации Кыргызстана в Беларусь стартует 4 октября

Важное значение в Беларуси придают последовательному расширению контактов с Кыргызстаном. В повестке дня – наращивание взаимодействия в рамках ЕАЭС и других интеграционных структур, укрепление партнерства новыми идеями и перспективными проектами, а также межпарламентское сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По приглашению Совета Республики нашу страну с официальным визитом посетит кыргызская парламентская делегация во главе с руководителем Верховного совета страны. В программе визита, который начинается сегодня, 4 октября, и продолжится до конца рабочей недели, встречи с руководством Национального собрания Беларуси и Мингорисполкома. Кроме того, запланировано посещение организаций социально-гуманитарной сферы и предприятий столицы, состоится подписание документа о сотрудничестве парламентов Беларуси и Кыргызстана. Минск и Бишкек укрепляют отношения дружбы и уважения, чтобы успешно противостоять беспрецедентным глобальным потрясениям.