Беларусь и Ульяновская область России совместно будут изготавливать новое устройство для ЖКХ

Ее возглавляет губернатор региона. Рабочий визит начался с посещения индустриального парка «Великий камень». Здесь предыдущие договоренности закрепили подписанием соглашения. Кроме того, презентовали новое устройство – тепловой клапан, который будут изготавливать совместно. Устройство можно применять в сфере ЖКХ, оно решает задачи автоматизации технологических процессов.

Марина Алексеева, первый заместитель председателя Правительства Ульяновской области России:

По пятницам включительно будем работать по территориям республики. Это будет большое количество посещений наших индустриальных партнеров. Мы очень плотно взаимодействуем в области авиастроения. Целый ряд переговоров будет касаться машиностроения. Это Минский тракторный завод, «Белкоммунмаш», «Амкодор». И все эти встречи абсолютно не первичные, они уже имеют определенную предметную фактуру. Мы приехали с достаточно предметными намерениями. И уверена, что уедем отсюда с хорошими результатами.