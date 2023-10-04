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Беларусь и Ульяновская область России совместно будут изготавливать новое устройство для ЖКХ

04 октября 2023 06:53
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Технологический суверенитет, совместное производство, укрепление культурных связей. В Минск прибыла делегация Ульяновской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Ульяновская область России совместно будут изготавливать новое устройство для ЖКХ-1

Ее возглавляет губернатор региона. Рабочий визит начался с посещения индустриального парка «Великий камень». Здесь предыдущие договоренности закрепили подписанием соглашения. Кроме того, презентовали новое устройство – тепловой клапан, который будут изготавливать совместно. Устройство можно применять в сфере ЖКХ, оно решает задачи автоматизации технологических процессов.

Беларусь и Ульяновская область России совместно будут изготавливать новое устройство для ЖКХ-4

Марина Алексеева, первый заместитель председателя Правительства Ульяновской области России:
По пятницам включительно будем работать по территориям республики. Это будет большое количество посещений наших индустриальных партнеров. Мы очень плотно взаимодействуем в области авиастроения. Целый ряд переговоров будет касаться машиностроения. Это Минский тракторный завод, «Белкоммунмаш», «Амкодор». И все эти встречи абсолютно не первичные, они уже имеют определенную предметную фактуру. Мы приехали с достаточно предметными намерениями. И уверена, что уедем отсюда с хорошими результатами.

Беларусь и Ульяновская область России совместно будут изготавливать новое устройство для ЖКХ-7

Не останутся без внимания и вопросы культурного обмена. Сегодня в Минске впервые представит свои спектакли Ульяновский театр юного зрителя.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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