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«Сдавал кровь, плазму, чтобы как-то отложить деньги». Обещали обучить профессии, но курсы не начали

16 мая 2019 09:46
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Почему вместо новой профессии парень получил оскорбления, разбираемся в программе «Добро пожаловаться».

«Сдавал кровь, плазму, чтобы как-то отложить деньги». Обещали обучить профессии, но курсы не начали-1

Роман Степанов:
Досудебные способы не помогли в этой ситуации. Остаётся только суд.

Полгода назад Роман Степанов решил коренным образом изменить жизнь и поменять профессию. Выбор пал на самую модную сферу – IT. Молодой человек решил стать веб-разработчиком.

Чтобы пройти полноценную подготовку, мужчина обратился в один из обучающих центров, где ему гарантировали не только прохождение курса, но и стопроцентное трудоустройство по новой специальности.

«Сдавал кровь, плазму, чтобы как-то отложить деньги». Обещали обучить профессии, но курсы не начали-4

Обучение было платным, и, чтобы изменить свою жизнь раз и навсегда, Роман выложил из кармана последнее.

«Сдавал кровь, плазму, чтобы как-то отложить деньги». Обещали обучить профессии, но курсы не начали-7

Роман Степанов:
На заводе сдавал кровь, плазму, чтобы как-то вложить эти деньги. В принципе, зарплата была хорошей.

За 640 рублей молодого человека обещали обучить всем премудростям профессии. Но после оплаты услуги занятия так и не начались. Центр постоянно переносил дату начала обучения. Терпение Романа лопнуло, и он приехал в офис, чтобы понять, когда начнутся куры или центр попросту водит его за нос.

«Сдавал кровь, плазму, чтобы как-то отложить деньги». Обещали обучить профессии, но курсы не начали-10

Роман Степанов:
Звонил – ответа не получал. И 19-го числа приехал в офис. До этого момента я начал активно изучать Интернет, собирать информацию, и пришёл к выводу, что фирма, по сути, является недобросовестным исполнителем. Позже мои догадки подтвердились.

Так и не получив чётких ответов, Роман решил больше не продолжать сотрудничество – и заявил, что хочет расторгнуть контракт. Сотрудники центра тут же сменили тон общения и перешли в наступление, а после просьбы дать жалобную книгу и вовсе стали вести себя вызывающе.

Масла в огонь подлил директор фирмы, который буквально вышвырнул за дверь недовольного клиента.

Герой сюжета не растерялся и записал общение с руководителем курсов на диктофон. 

Никита Павлов, директор фирмы:
Выметайся отсюда!

Роман Степанов:
Ты меня выгоняешь?

Никита Павлов:
Выметайся – я сказал!

Роман Степанов:
ОК. Я вызвал милицию.

Никита Павлов:
Вызывай! Давай! Что ты боишься?

Роман Степанов:
Я в данный момент нахожусь…

Никита Павлов:
Рот закрой! Понял? Мы договорились здесь в 12 часов, понял? А ты приехал в 9-10. Не важно – как баба, как тётка. Просто вчера всё порешали, а ты взял и всё сравнял.

«Сдавал кровь, плазму, чтобы как-то отложить деньги». Обещали обучить профессии, но курсы не начали-13

В тот день примирить разгневанного клиента и директора образовательного центра смогли только прибывшие сотрудники милиции. 

Роман Степанов:
Прибыли сотрудники милиции, только в их присутствии я смог получить книгу в руки, написать замечание и после этого убыл в РОВД для написания заявления.

После «горячего» приёма Роман написал жалобу в администрацию района, но ни извинений, ни денег он так и не дождался. Отчаявшись добиться справедливости, молодой человек обратился на «горячую» линию программы «Добро пожаловаться». Дозвониться до директора курсов оказалось непростой задачей: «Абонент, которому Вы звоните, временно не доступен».

«Сдавал кровь, плазму, чтобы как-то отложить деньги». Обещали обучить профессии, но курсы не начали-16

Так и не получив личный номер директора, съёмочная группа нашей программы направляется в офис компании. Сотрудники уверяют: сейчас директора нет на месте, и увидеться с ним вряд ли получится.

«Сдавал кровь, плазму, чтобы как-то отложить деньги». Обещали обучить профессии, но курсы не начали-19

Корреспондент СТВ:
Как с Никитой Александровичем можно поговорить?

Предполагаемая сотрудница фирмы:
Попозже, наверное, подходите. Сейчас его нет.

Корреспондент СТВ:
Кто исполняет его обязанности?

Предполагаемая сотрудница фирмы:
Никто.

Предполагаемая сотрудница фирмы:
Он сообщил, что будет к часу.

Корреспондент СТВ:
А у вас часто такая ситуация, что руководитель не доступен?

Предполагаемая сотрудница фирмы:
Нет.

Корреспондент СТВ:
Мы попали в день исключения?

Предполагаемая сотрудница фирмы:
Согласитесь, в каждом правиле есть исключения.

«Сдавал кровь, плазму, чтобы как-то отложить деньги». Обещали обучить профессии, но курсы не начали-22

Но взять ответственность на себя сотрудницы отказываются. 

Предполагаемая сотрудница фирмы:
Я не должна видеть ни себя, ни свой голос, ни Дарину. Понятно? 

Роман заглядывает в хорошо ему знакомую жалобную книгу и тут же отмечает – ни одного ответа на оставленные им претензии нет, хотя по закону руководство фирмы обязано было это сделать.

«Сдавал кровь, плазму, чтобы как-то отложить деньги». Обещали обучить профессии, но курсы не начали-25

Роман Стапанов:
Должны храниться ответы на внесённые замечания. Как видите, опять же здесь ни одного листика, ни одной вкладки.

«Сдавал кровь, плазму, чтобы как-то отложить деньги». Обещали обучить профессии, но курсы не начали-28

Диалог с сотрудницами курсов явно не клеится, и получить ответ на вопрос – почему Роману не вернули сумму за неоказанную слугу, они не могут. 

Предполагаемая сотруднца фирмы:
Я, вообще, не сотрудник данной организации. Я просто сижу здесь по знакомству со своими друзьями.

Роман Степанов:
То есть вы, являясь посторонним человеком, не хотели пропускать нас в офис, решали, выдавать ли нам книгу замечаний и предложений?

Предполагаемая сотруднца фирмы:
Да, именно так. Потому что сейчас директор отсутствует, и кто-то должен. Я считаю, что мы с ним в достаточно хороших отношениях, и он доверяет мне в таких вопросах.

Любопытный пункт в договоре Романа – неустойка, которую он обязан выплатить, если решит самостоятельно расторгнуть договор. Юристы, услышав про ноу-хау, пришли в недоумение – такое попросту незаконно! 

«Сдавал кровь, плазму, чтобы как-то отложить деньги». Обещали обучить профессии, но курсы не начали-31

Ольга Иващенко, начальник юридического отдела общества защиты потребителей:
Ответственность в виде неустойки за расторжение договора в одностороннем порядке со стороны заказчика неправомерно. Действующим законом о защите прав потребителей это не предусмотрено.

Отзывы в Интернете также говорят о том, что репутация центра далека от идеальной. Кроме Романа, недовольных клиентов заведения – пруд пруди! 

«Сдавал кровь, плазму, чтобы как-то отложить деньги». Обещали обучить профессии, но курсы не начали-34

Комментарии в Интернете:
Чтобы, якобы устроиться на работу, у них, в любом случае, необходимо пройти платное обучение. Само обучение никакущее, материал максимально сжат, никаких знаний вы не выносите из него.

Сначала действительно предлагают трудоустройство и обучение, но это лишь на словах. В договоре чётко прописаны только обязанности заказчика. Обучение никакое, при расторжении договора должен выплатить сумму, в два раза превышающую стоимость курсов. Итог: потраченные впустую деньги, время и нервы.

Юристы настаивают: не центр, а как раз недовольный клиент вправе получить компенсацию за доставленные неудобства. Поскольку на курсы Роман так и не попал, то ему обязаны не просто вернуть всю сумму до копейки, но и возместить потраченные силы и время. 

«Сдавал кровь, плазму, чтобы как-то отложить деньги». Обещали обучить профессии, но курсы не начали-37

Ольга Иващенко:
Потребитель имеет право требовать выплаты неустойки за нарушение сроков удовлетворения его требований, а также денежную компенсацию морального вреда. Необходимо заявить свои требования в письменном виде, что, как я полагаю, потребителем было сделано. Если претензия не удовлетворена, потребитель имеет право обращаться с исковым заявлением в суд.

Роман намерен прислушаться к советам юриста и уже готовит документы в суд.  Получит ли свои деньги герой сюжета – узнаем совсем скоро! Мы будем следить за развитием событий!

# Защита прав потребителей # общество # Ольга Иващенко

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