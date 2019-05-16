«Сдавал кровь, плазму, чтобы как-то отложить деньги». Обещали обучить профессии, но курсы не начали

Почему вместо новой профессии парень получил оскорбления, разбираемся в программе «Добро пожаловаться».

Роман Степанов:

Досудебные способы не помогли в этой ситуации. Остаётся только суд. Полгода назад Роман Степанов решил коренным образом изменить жизнь и поменять профессию. Выбор пал на самую модную сферу – IT. Молодой человек решил стать веб-разработчиком. Чтобы пройти полноценную подготовку, мужчина обратился в один из обучающих центров, где ему гарантировали не только прохождение курса, но и стопроцентное трудоустройство по новой специальности.

Обучение было платным, и, чтобы изменить свою жизнь раз и навсегда, Роман выложил из кармана последнее.

Роман Степанов:

На заводе сдавал кровь, плазму, чтобы как-то вложить эти деньги. В принципе, зарплата была хорошей. За 640 рублей молодого человека обещали обучить всем премудростям профессии. Но после оплаты услуги занятия так и не начались. Центр постоянно переносил дату начала обучения. Терпение Романа лопнуло, и он приехал в офис, чтобы понять, когда начнутся куры или центр попросту водит его за нос.

Роман Степанов:

Звонил – ответа не получал. И 19-го числа приехал в офис. До этого момента я начал активно изучать Интернет, собирать информацию, и пришёл к выводу, что фирма, по сути, является недобросовестным исполнителем. Позже мои догадки подтвердились. Так и не получив чётких ответов, Роман решил больше не продолжать сотрудничество – и заявил, что хочет расторгнуть контракт. Сотрудники центра тут же сменили тон общения и перешли в наступление, а после просьбы дать жалобную книгу и вовсе стали вести себя вызывающе. Масла в огонь подлил директор фирмы, который буквально вышвырнул за дверь недовольного клиента. Герой сюжета не растерялся и записал общение с руководителем курсов на диктофон. Никита Павлов, директор фирмы:

Выметайся отсюда! Роман Степанов:

Ты меня выгоняешь? Никита Павлов:

Выметайся – я сказал! Роман Степанов:

ОК. Я вызвал милицию. Никита Павлов:

Вызывай! Давай! Что ты боишься? Роман Степанов:

Я в данный момент нахожусь… Никита Павлов:

Рот закрой! Понял? Мы договорились здесь в 12 часов, понял? А ты приехал в 9-10. Не важно – как баба, как тётка. Просто вчера всё порешали, а ты взял и всё сравнял.

В тот день примирить разгневанного клиента и директора образовательного центра смогли только прибывшие сотрудники милиции. Роман Степанов:

Прибыли сотрудники милиции, только в их присутствии я смог получить книгу в руки, написать замечание и после этого убыл в РОВД для написания заявления. После «горячего» приёма Роман написал жалобу в администрацию района, но ни извинений, ни денег он так и не дождался. Отчаявшись добиться справедливости, молодой человек обратился на «горячую» линию программы «Добро пожаловаться». Дозвониться до директора курсов оказалось непростой задачей: «Абонент, которому Вы звоните, временно не доступен».

Так и не получив личный номер директора, съёмочная группа нашей программы направляется в офис компании. Сотрудники уверяют: сейчас директора нет на месте, и увидеться с ним вряд ли получится.

Корреспондент СТВ:

Как с Никитой Александровичем можно поговорить? Предполагаемая сотрудница фирмы:

Попозже, наверное, подходите. Сейчас его нет. Корреспондент СТВ:

Кто исполняет его обязанности? Предполагаемая сотрудница фирмы:

Никто. Предполагаемая сотрудница фирмы:

Он сообщил, что будет к часу. Корреспондент СТВ:

А у вас часто такая ситуация, что руководитель не доступен? Предполагаемая сотрудница фирмы:

Нет. Корреспондент СТВ:

Мы попали в день исключения? Предполагаемая сотрудница фирмы:

Согласитесь, в каждом правиле есть исключения.

Но взять ответственность на себя сотрудницы отказываются. Предполагаемая сотрудница фирмы:

Я не должна видеть ни себя, ни свой голос, ни Дарину. Понятно? Роман заглядывает в хорошо ему знакомую жалобную книгу и тут же отмечает – ни одного ответа на оставленные им претензии нет, хотя по закону руководство фирмы обязано было это сделать.

Роман Стапанов:

Должны храниться ответы на внесённые замечания. Как видите, опять же здесь ни одного листика, ни одной вкладки.

Диалог с сотрудницами курсов явно не клеится, и получить ответ на вопрос – почему Роману не вернули сумму за неоказанную слугу, они не могут. Предполагаемая сотруднца фирмы:

Я, вообще, не сотрудник данной организации. Я просто сижу здесь по знакомству со своими друзьями. Роман Степанов:

То есть вы, являясь посторонним человеком, не хотели пропускать нас в офис, решали, выдавать ли нам книгу замечаний и предложений? Предполагаемая сотруднца фирмы:

Да, именно так. Потому что сейчас директор отсутствует, и кто-то должен. Я считаю, что мы с ним в достаточно хороших отношениях, и он доверяет мне в таких вопросах. Любопытный пункт в договоре Романа – неустойка, которую он обязан выплатить, если решит самостоятельно расторгнуть договор. Юристы, услышав про ноу-хау, пришли в недоумение – такое попросту незаконно!

Ольга Иващенко, начальник юридического отдела общества защиты потребителей:

Ответственность в виде неустойки за расторжение договора в одностороннем порядке со стороны заказчика неправомерно. Действующим законом о защите прав потребителей это не предусмотрено. Отзывы в Интернете также говорят о том, что репутация центра далека от идеальной. Кроме Романа, недовольных клиентов заведения – пруд пруди!

Комментарии в Интернете:

– Чтобы, якобы устроиться на работу, у них, в любом случае, необходимо пройти платное обучение. Само обучение никакущее, материал максимально сжат, никаких знаний вы не выносите из него.



– Сначала действительно предлагают трудоустройство и обучение, но это лишь на словах. В договоре чётко прописаны только обязанности заказчика. Обучение никакое, при расторжении договора должен выплатить сумму, в два раза превышающую стоимость курсов. Итог: потраченные впустую деньги, время и нервы. Юристы настаивают: не центр, а как раз недовольный клиент вправе получить компенсацию за доставленные неудобства. Поскольку на курсы Роман так и не попал, то ему обязаны не просто вернуть всю сумму до копейки, но и возместить потраченные силы и время.