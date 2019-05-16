«Только старший вернулся, ушёл младший». Как солдат-срочников встречают дома
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается увольнение в запас солдат-срочников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение двух недель все, кто отслужил от полугода до полутора, вернуться домой.
В одной только 103-й воздушно-десантной бригаде это почти 500 ребят. Около сотни из них изъявили желание остаться служить по контракту. Корреспондент Анастасия Аласания продолжит тему.
За плечами рюкзак, 90 километров дороги и полтора года службы. Возмужавший солдат своей родины. И все такой же любимый сын для мамы.
Возвращение солдата – событие для всей деревни. Еще долго Кирилл будет рассказывать о службе маме, брату, соседям. Вспоминать полевые выходы, марш-броски, стрельбы, учения и первый прыжок.
Кирилл Симанович, военнослужащий запаса:
Если перемотать время назад, я все равно пошел бы в армию, в силы специальных операций. Так как интересно, много полевых выходов, много учений.
Накануне 500 десантников простились со знаменами легендарной 103-й воздушно-десантной бригады. Ритуал прошел на площади Победы в Витебске. Традицию заложили в конце 2000-х.
Более 500 солдат-срочников из 103-й воздушно-десантной бригады уволены в запас
Анастасия Аласания, СТВ:
Еще одна новая традиция – возложение цветов к памятнику воинам-десантникам. Скульптурная композиция появилась в Витебске всего год назад. Вместе с бойцом -- парашют, тельняшка и голубой берет – неизменные атрибуты настоящего десантника.
Более сотни вчерашних солдат-срочников 103-й бригады останутся в соединении. Но уже на контрактной основе. Кирилл пока в раздумьях. Дисциплинированный и активный парень запросто мог стать успешным военным.
Вот кому действительно трудно дается служба, так это мамам. Но чем тяжелее расставание, тем приятнее встречи. Раз в месяц на протяжении полутора лет. И сегодняшняя – как яркая точка в очередной этапе жизни взрослого сына.
Анжела Симанович, мама:
Только старший вернулся, ушел младший следом. Поэтому у меня получается три года службы без перерыва.
А между тем, призыв продолжается. И тысячам белорусских семей еще предстоит испытать гордость за своих сыновей.