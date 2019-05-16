«Только старший вернулся, ушёл младший». Как солдат-срочников встречают дома

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается увольнение в запас солдат-срочников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение двух недель все, кто отслужил от полугода до полутора, вернуться домой.

В одной только 103-й воздушно-десантной бригаде это почти 500 ребят. Около сотни из них изъявили желание остаться служить по контракту. Корреспондент Анастасия Аласания продолжит тему.

За плечами рюкзак, 90 километров дороги и полтора года службы. Возмужавший солдат своей родины. И все такой же любимый сын для мамы.