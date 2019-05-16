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«Только старший вернулся, ушёл младший». Как солдат-срочников встречают дома

16 мая 2019 11:20
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается увольнение в запас солдат-срочников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение двух недель все, кто отслужил от полугода до полутора, вернуться домой.

В одной только 103-й воздушно-десантной бригаде это почти 500 ребят. Около сотни из них изъявили желание остаться служить по контракту. Корреспондент Анастасия Аласания продолжит тему.

За плечами рюкзак, 90 километров дороги и полтора года службы. Возмужавший солдат своей родины. И все такой же любимый сын для мамы.

«Только старший вернулся, ушёл младший». Как солдат-срочников встречают дома-1

«Только старший вернулся, ушёл младший». Как солдат-срочников встречают дома-3

Возвращение солдата – событие для всей деревни. Еще долго Кирилл будет рассказывать о службе маме, брату, соседям. Вспоминать полевые выходы, марш-броски, стрельбы, учения и первый прыжок.

«Только старший вернулся, ушёл младший». Как солдат-срочников встречают дома-6

Кирилл Симанович, военнослужащий запаса:
Если перемотать время назад, я все равно пошел бы в армию, в силы специальных операций. Так как интересно, много полевых выходов, много учений.

«Только старший вернулся, ушёл младший». Как солдат-срочников встречают дома-9

Накануне 500 десантников простились со знаменами легендарной 103-й воздушно-десантной бригады. Ритуал прошел на площади Победы в Витебске. Традицию заложили в конце 2000-х.

Более 500 солдат-срочников из 103-й воздушно-десантной бригады уволены в запас

«Только старший вернулся, ушёл младший». Как солдат-срочников встречают дома-12

Анастасия Аласания, СТВ:
Еще одна новая традиция – возложение цветов к памятнику воинам-десантникам. Скульптурная композиция появилась в Витебске всего год назад. Вместе с бойцом -- парашют, тельняшка и голубой берет – неизменные атрибуты настоящего десантника.

«Только старший вернулся, ушёл младший». Как солдат-срочников встречают дома-15

Более сотни вчерашних солдат-срочников 103-й бригады останутся в соединении. Но уже на контрактной основе. Кирилл пока в раздумьях. Дисциплинированный и активный парень запросто мог стать успешным военным.

Вот кому действительно трудно дается служба, так это мамам. Но чем тяжелее расставание, тем приятнее встречи. Раз в месяц на протяжении полутора лет. И сегодняшняя – как яркая точка в очередной этапе жизни взрослого сына.

«Только старший вернулся, ушёл младший». Как солдат-срочников встречают дома-18

«Только старший вернулся, ушёл младший». Как солдат-срочников встречают дома-20

«Только старший вернулся, ушёл младший». Как солдат-срочников встречают дома-22

Анжела Симанович, мама:
Только старший вернулся, ушел младший следом. Поэтому у меня получается три года службы без перерыва.

А между тем, призыв продолжается. И тысячам белорусских семей еще предстоит испытать гордость за своих сыновей.

«Только старший вернулся, ушёл младший». Как солдат-срочников встречают дома-25

«Только старший вернулся, ушёл младший». Как солдат-срочников встречают дома-27

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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