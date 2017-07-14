В Беларуси провели испытания новейшего отечественного танка – Т-72БМЭ

Новости Беларуси. Испытания новейшего отечественного танка – Т-72БМЭ – провели в Беларуси. Видео опубликовал Военно-промышленный комитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сравнению с предыдущими модификациями машина стала намного экономичнее в расходе топлива, увеличилась и точность поражения.

Танк способен уничтожить любую цель на расстоянии до 5,5 километров. К тому же, в сложных погодных условиях. Модернизированный танк Т-72 защищен от химического и биологического оружия, а также радиоактивных веществ. Машина в силах форсировать даже неглубокую реку. А на трассе развивает скорость до 70 километров в час.