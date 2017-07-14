Вместо гантелей – кот весом в 6 кг! Зоофитнес или физические упражнения с любимыми питомцами

Накачать пресс и сделать сильными лапы нынче в тренде! Зоофитнес или физические упражнения с любимыми питомцами давно стали хитом за рубежом! Дело в том, что ожирение у котов и собак стали настоящим бичом последней пятилетки. Оттого повсеместно в Великобритании и США стали открывать фитнес клубы. Сегодня хозяева с домашними животными ставят рекорды на беговых дорожках в залах, проводят утренние зарядки в парках и даже устраивают спортивные флеш-мобы по всему миру! И дело даже не всегда в диете – ведь зоофитнес – это отличная физическая форма, укрепление здоровья, эмоциональный заряд и избавление от депрессий, как для домашних животных, так и для их хозяев!

Вместо гантелей – кот весом в 6 кг! Такие тренировки делают питомцев более смышлеными и дисциплинированными, а для хозяев открывают массу идей для активного отдыха.

Одним словом, фитнес с домашними животными отлично развивает. В зависимости от вида животного и породы, их способностей и характера всегда можно подобрать индивидуальную программу упражнений: от игр на воде до зажигательных танцев!

Лэйни Морс, хозяйка фермы в Олбани (штат Орегон) разрешает всем желающим приезжать к ней в гости и заниматься йогой в компании коз! Эффект после занятий – потрясающий!

Конечно, заниматься зарядкой со своим любимцем летом на свежем воздухе – одно удовольствие, а вот в холодное время года было бы здорово приходить в специальный фитнес-центр для домашних животных! Ведь поклонников зоотерапии у нас становится все больше! Увидеть на прогулках в парках можно не только собаководов, но и владельцев енотов и кроликов!