К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества

Музей ДОСААФ расположился на столичной улице Московской. Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь – одна из старейших и наиболее массовых организаций.

Она начала свою историю в довоенные годы и всегда с успехом решала задачи по укреплению обороноспособности страны, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Александр Соловьев, заместитель директора Республиканского дома ДОСААФ:

В 1977 году по инициативе Центрального комитета ДОСААФ и директора Республиканского дома ДОСААФ Павла Мироновича Машерова (брата Петра Мироновича Машерова), фронтовика, заслуженного человека была создана инициативная группа по созданию музея.

Музей был открыт 12 октября 1982 года. Это учреждение культурно-просветительного характера. Музей истории ДОСААФ – единственный на всем постсоветском пространстве. В его четырех залах находится более двух тысяч экспонатов.

Юрий Андреев, заведующий народным музеем истории ДОСААФ, полковник запаса:

Мы находимся в первом зале ДОСААФ. Здесь показано создание первых оборонных обществ, начиная с 1918 года, по 1951 год. Зал изобилует документами, боевыми наградами, личными вещами воспитанников оборонного общества. Здесь можно проследить, как функционировали различные ячейки общества: школы, клубы Осоавиахима. В ту пору их основной задачей была военная подготовка населения к защите страны от вражеских нападений.

Здесь хранятся уникальные экспонаты. К примеру, знак «Ворошиловский стрелок».

Юрий Андреев, заведующий народным музеем истории ДОСААФ, полковник запаса:

История этого значка была какова? В 1932 году проходили командирские занятия, командиры стреляли. И Ворошилов проходит, смотрит мишень у одного – ноль, ничего не попал. Спрашивает, в чем дело. Командир ответил, что плохой револьвер. Тогда Ворошилов берет этот револьвер, семь раз стреляет и вышибает 59 очков. И говорит: «Нет плохого оружия, а есть плохой стрелок». Когда началась Великая Отечественная война, более семи миллионов воспитанников Осоавихима встали на защиту родины. В музее представлены портреты более 50 из них. Это люди, ставшие Героями Советского Союза.

Юрий Андреев, заведующий народным музеем истории ДОСААФ, полковник запаса:

Горовец – единственный, который сбил в бою девять вражеских самолетов. Возвращались они с задания, с Курской битвы. Он летел замыкающим. Радиостанция вышла из строя, вдруг он увидел, что летели немецкие самолеты, 20 вражеских самолетов. И он с ними вступил в бой. Девять самолетов сбил, но при этом погиб. За это ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Когда пришла долгожданная Победа, радость была омрачена тем, что многие объекты оставались заминированными. Взрослое население города было немногочисленно, поэтому подростков с 15 лет начали обучать саперному мастерству. Разминированием занимались даже девочки.

Многие выдающиеся личности были воспитанниками ДОСААФ. К примеру, Юрий Гагарин, а также известные космонавты Владимир Коваленок и Петр Климук, неоднократно посещавшие музей ДОСААФ.

И, конечно, Олег Новицкий, который передал поздравления с юбилеем сотрудникам организации прямо из космоса.

Олег Новицкий, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт, командир ТПК «Союз МС-03», бортинженер МКС (экспедиция 50/51):

Разрешите мне от всей души поздравить всех членов ДОСААФ с 90-летним юбилеем с борта Международной комической станции. Многие космонавты начинали свой путь в авиацию именно в аэроклубах ДОСААФ. Поэтому очень приятно, что ДОСААФ Беларуси также прикоснулся к космической теме и готовит летчиков. Возможно, будущих покорителей космического пространства. Особое внимание в музее уделено войне в Афганистане. Четверо воспитанников белорусского ДОСААФа стали Героями Советского Союза.

Юрий Андреев, заведующий народным музеем истории ДОСААФ, полковник запаса:

Хотелось бы остановиться на Щербакове. В одном из боев был сбит его товарищ на вертолете. Он приземлился и бушманы хотели захватить весь экипаж. Тогда Щербаков на своем вертолете подлетел, загрузил весь экипаж и взлетел.

Еще одна сфера, которая активно развивалась членами ДОСААФ, – служебное собаководство. В годы войны животные эвакуировали раненых. Также были собаки-минеры. Среди солдат существовало убеждение, что животное может найти мину лучше, чем специальный прибор.

Были и собаки-связисты. В ошейник вшивалась записка и четырехлапые доставляли важную информацию. Одна из самых известных солдат-собак – Джульбарс. Она обнаружила более 4,5 тысяч мин, прошла Венгрию, Чехословакию и была награждена медалью за боевые заслуги. Увы, в конце войны собака была ранена.

Юрий Андреев, заведующий народным музеем истории ДОСААФ, полковник запаса:

На параде в Москве с собаками проходили. И Джульбарс не мог участвовать на этой выставке, это даже дошло до Сталина. И Сталин приказал, чтобы собака все равно была на параде. Он дал свой китель, положили на него собаку, и майор, командир батальона разминирования, строевым шагом прошелся с этой собакой про Красной площади. В музее истории ДОСААФ активно развивают международное сотрудничество. Гости из России, Украины, Таджикистана, Казахстана, Литвы, Германии и других стран ближнего и дальнего зарубежья. Отдельная экспозиция демонстрирует подарки от заграничных гостей.

Юрий Андреев, заведующий народным музеем истории ДОСААФ, полковник запаса:

Земли представителей городов-героев Крыма (Севастополь, Керчь), из Брестской крепости земля, с Бородинского поля. Это все говорит о тесном сотрудничестве структуры ДОСААФ не только внутри Беларуси, но и среди других бывших стран социалистического лагеря. Сегодня ДОСААФ вносит огромный вклад в спортивное развитие страны. Более чем 21 тысяча человек занимается 22 видами спорта. Воспитанники часто прославляют нашу страну на международных спортивных соревнованиях.

Александр Соловьев, заместитель директора Республиканского дома ДОСААФ:

Только в прошлом году наши спортсмены участвовали более чем в 36 чемпионатах, Кубках мира и Европы. На этих соревнованиях они завоевали более 230 медалей. Причем более 90 из них – это медали высшей пробы. Каждый год в структуре ДОСААФ выбирают лучших из лучших. К примеру, человека года ДОСААФ. В 2016 году им стал председатель Московской районной организационной структуры ДОСААФ Алексей Алексеевич Жуковец. Наш герой искренне любит свою работу и остро чувствует ее значимость. Ведь грамотная организация воспитания молодежи – залог правильно развития общества.