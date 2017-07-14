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К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества

14 июля 2017 09:43
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Музей ДОСААФ расположился на столичной улице Московской. Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь – одна из старейших и наиболее массовых организаций.

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-1

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-3

Она начала свою историю в довоенные годы и всегда с успехом решала задачи по укреплению обороноспособности страны, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-6

Александр Соловьев, заместитель директора Республиканского дома ДОСААФ:
В 1977 году по инициативе Центрального комитета ДОСААФ и директора Республиканского дома ДОСААФ Павла Мироновича Машерова (брата Петра Мироновича Машерова), фронтовика, заслуженного человека была создана инициативная группа по созданию музея.

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-9

Музей был открыт 12 октября 1982 года. Это учреждение культурно-просветительного характера. Музей истории ДОСААФ – единственный на всем постсоветском пространстве. В его четырех залах находится более двух тысяч экспонатов.

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-12

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-14

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-16

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-18

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-20

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-22

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-24

Юрий Андреев, заведующий народным музеем истории ДОСААФ, полковник запаса:
Мы находимся в первом зале ДОСААФ. Здесь показано создание первых оборонных обществ, начиная с 1918 года, по 1951 год.

Зал изобилует документами, боевыми наградами, личными вещами воспитанников оборонного общества. Здесь можно проследить, как функционировали различные ячейки общества: школы, клубы Осоавиахима. В ту пору их основной задачей была военная подготовка населения к защите страны от вражеских нападений.

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-27

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-29

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-31

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-33

Здесь хранятся уникальные экспонаты. К примеру, знак «Ворошиловский стрелок».

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-36

Юрий Андреев, заведующий народным музеем истории ДОСААФ, полковник запаса:
История этого значка была какова? В 1932 году проходили командирские занятия, командиры стреляли. И Ворошилов проходит, смотрит мишень у одного – ноль, ничего не попал. Спрашивает, в чем дело. Командир ответил, что плохой револьвер. Тогда Ворошилов берет этот револьвер, семь раз стреляет и вышибает 59 очков. И говорит: «Нет плохого оружия, а есть плохой стрелок».

Когда началась Великая Отечественная война, более семи миллионов воспитанников Осоавихима встали на защиту родины. В музее представлены портреты более 50 из них. Это люди, ставшие Героями Советского Союза.

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-39

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-41

Юрий Андреев, заведующий народным музеем истории ДОСААФ, полковник запаса:
Горовец – единственный, который сбил в бою девять вражеских самолетов. Возвращались они с задания, с Курской битвы. Он летел замыкающим. Радиостанция вышла из строя, вдруг он увидел, что летели немецкие самолеты, 20 вражеских самолетов. И он с ними вступил в бой. Девять самолетов сбил, но при этом погиб. За это ему присвоено звание Героя Советского Союза.

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-44

Когда пришла долгожданная Победа, радость была омрачена тем, что многие объекты оставались заминированными. Взрослое население города было немногочисленно, поэтому подростков с 15 лет начали обучать саперному мастерству. Разминированием занимались даже девочки.

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-47

Многие выдающиеся личности были воспитанниками ДОСААФ. К примеру, Юрий Гагарин, а также известные космонавты Владимир Коваленок и Петр Климук, неоднократно посещавшие музей ДОСААФ.

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-50

И, конечно, Олег Новицкий, который передал поздравления с юбилеем сотрудникам организации прямо из космоса.

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-53

Олег Новицкий, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт, командир ТПК «Союз МС-03», бортинженер МКС (экспедиция 50/51):
Разрешите мне от всей души поздравить всех членов ДОСААФ с 90-летним юбилеем с борта Международной комической станции. Многие космонавты начинали свой путь в авиацию именно в аэроклубах ДОСААФ. Поэтому очень приятно, что ДОСААФ Беларуси также прикоснулся к космической теме и готовит летчиков. Возможно, будущих покорителей космического пространства.

Особое внимание в музее уделено войне в Афганистане. Четверо воспитанников белорусского ДОСААФа стали Героями Советского Союза.

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-56

Юрий Андреев, заведующий народным музеем истории ДОСААФ, полковник запаса:
Хотелось бы остановиться на Щербакове. В одном из боев был сбит его товарищ на вертолете. Он приземлился и бушманы хотели захватить весь экипаж. Тогда Щербаков на своем вертолете подлетел, загрузил весь экипаж и взлетел.

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-59

Еще одна сфера, которая активно развивалась членами ДОСААФ, – служебное собаководство. В годы войны животные эвакуировали раненых. Также были собаки-минеры. Среди солдат существовало убеждение, что животное может найти мину лучше, чем специальный прибор.

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-62

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-64

Были и собаки-связисты. В ошейник вшивалась записка и четырехлапые доставляли важную информацию. Одна из самых известных солдат-собак – Джульбарс. Она обнаружила более 4,5 тысяч мин, прошла Венгрию, Чехословакию и была награждена медалью за боевые заслуги. Увы, в конце войны собака была ранена.

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-67

Юрий Андреев, заведующий народным музеем истории ДОСААФ, полковник запаса:
На параде в Москве с собаками проходили. И Джульбарс не мог участвовать на этой выставке, это даже дошло до Сталина. И Сталин приказал, чтобы собака все равно была на параде. Он дал свой китель, положили на него собаку, и майор, командир батальона разминирования, строевым шагом прошелся с этой собакой про Красной площади.

В музее истории ДОСААФ активно развивают международное сотрудничество. Гости из России, Украины, Таджикистана, Казахстана, Литвы, Германии и других стран ближнего и дальнего зарубежья. Отдельная экспозиция демонстрирует подарки от заграничных гостей.

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-70

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-72

Юрий Андреев, заведующий народным музеем истории ДОСААФ, полковник запаса:
Земли представителей городов-героев Крыма (Севастополь, Керчь), из Брестской крепости земля, с Бородинского поля. Это все говорит о тесном сотрудничестве структуры ДОСААФ не только внутри Беларуси, но и среди других бывших стран социалистического лагеря.

Сегодня ДОСААФ вносит огромный вклад в спортивное развитие страны. Более чем 21 тысяча человек занимается 22 видами спорта. Воспитанники часто прославляют нашу страну на международных спортивных соревнованиях.

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-75

Александр Соловьев, заместитель директора Республиканского дома ДОСААФ:
Только в прошлом году наши спортсмены участвовали более чем в 36 чемпионатах, Кубках мира и Европы. На этих соревнованиях они завоевали более 230 медалей. Причем более 90 из них – это медали высшей пробы.

Каждый год в структуре ДОСААФ выбирают лучших из лучших. К примеру, человека года ДОСААФ. В 2016 году им стал председатель Московской районной организационной структуры ДОСААФ Алексей Алексеевич Жуковец. Наш герой искренне любит свою работу и остро чувствует ее значимость. Ведь грамотная организация воспитания молодежи – залог правильно развития общества.

К 90-летию ДОСААФ Беларуси: исторические факты и экскурсия по музею общества-78

Алексей Жуковец, председатель Московской районной организационной структуры ДОСААФ:
Как руководитель я работаю не только в кабинете. Очень много времени провожу там, где занимаются дети, учащиеся нашей автошколы. Поэтому приходится контролировать работу и мастеров, и технику безопасности на автодроме, и общаться с детьми. Я их всех знаю поименно.

ДОСААФ тесно сотрудничает с учреждениями образования. Это позволяет максимально полноценно участвовать в воспитании и развитии молодежи. Каждый год открываются новые кружки, секции, клубы.

Сотрудники ДОСААФ – люди, преданные своему делу. Быть может, поэтому организация шагает в ногу со временем и приносит из года в год все больше пользы обществу.

# общество # ДОСААФ в Беларуси # Фотофакт # Олег Новицкий # Александр Соловьев # Юрий Андреев # Алексей Жуковец

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