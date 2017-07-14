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Как создать персональную релакс-зону для вашего загородного дома из паллет и подушек?

14 июля 2017 10:02
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В последние годы деревянные поддоны очень популярны у эко-дизайнеров, которые создают из них дорогие брендовые коллекции. Трансформируя этот строительный материал в комфортный предмет мебели, вы сможете не только сэкономить деньги, но и придать своему загородному дворику особый эко-шик.  Обыгрываем естественную фактуру дерева, облачая каркас в белоснежный цвет.

Наш диван нуждается в спинке! С помощью саморезов и шуруповерта фиксируем плитки фанеры к паллетам.  Готово! Получилось красиво, но вряд ли удобно! Диван должен быть мягким. Прикрепляем функциональные элементы декора к каркасу, используя тонкую бечевку.

# общество # Фотофакт # Дизайн интерьера # Алена Булатая

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