Как создать персональную релакс-зону для вашего загородного дома из паллет и подушек?

В последние годы деревянные поддоны очень популярны у эко-дизайнеров, которые создают из них дорогие брендовые коллекции. Трансформируя этот строительный материал в комфортный предмет мебели, вы сможете не только сэкономить деньги, но и придать своему загородному дворику особый эко-шик. Обыгрываем естественную фактуру дерева, облачая каркас в белоснежный цвет.

Наш диван нуждается в спинке! С помощью саморезов и шуруповерта фиксируем плитки фанеры к паллетам. Готово! Получилось красиво, но вряд ли удобно! Диван должен быть мягким. Прикрепляем функциональные элементы декора к каркасу, используя тонкую бечевку.