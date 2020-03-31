Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 31 марта. Комментарий Минздрава

Новости Беларуси. На сегодня в Беларуси проведено более 31 тысячи тестов на COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Продолжаются мероприятия по контролю за складывающейся эпидемиологической обстановкой. В случае необходимости пациенты госпитализируются для дальнейшего наблюдения и обследования.

За последние сутки в медучреждения Беларуси с подозрением на коронавирус поступили 11 человек. Из лечебных учреждений выписаны 128 человек. Среди них 6 пациентов, у которых ранее тест на коронавирус показал положительный результат.

Был зарегистрирован первый случай смерти пожилого пациента, у которого имелись многочисленные хронические заболевания, по предварительным данным, отягощенные коронавирусной инфекцией.