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Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 31 марта. Комментарий Минздрава

31 марта 2020 15:28
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Новости Беларуси. На сегодня в Беларуси проведено более 31 тысячи тестов на COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Продолжаются мероприятия по контролю за складывающейся эпидемиологической обстановкой. В случае необходимости пациенты госпитализируются для дальнейшего наблюдения и обследования.  

За последние сутки в медучреждения Беларуси с подозрением на коронавирус поступили 11 человек. Из лечебных учреждений выписаны 128 человек. Среди них 6 пациентов, у которых ранее тест на коронавирус показал положительный результат. 

Был зарегистрирован первый случай смерти пожилого пациента, у которого имелись многочисленные хронические заболевания, по предварительным данным, отягощенные коронавирусной инфекцией.  

Александр Лукашенко рассказал о смерти актера в Витебске, у которого ранее диагностировали коронавирус (читать далее).  

# Коронавирус # общество

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