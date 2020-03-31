Новости Беларуси. Изменения в маршрутах общественного транспорта. Дополнительный рейс автобуса № 84 вводится в выходные, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Теперь с конечного пункта «Малиновка-4» до Слепянки минчане смогут уехать и в 07:04 утра. Однако на этом корректировки не завершатся, планируют изменить расписание автобусов в целом.

На Железнодорожной 1 апреля возобновится движение троллейбусов