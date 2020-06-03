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В Беларуси проведено почти 574 тысячи исследований на коронавирус

03 июня 2020 13:43
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Новости Беларуси. В Беларуси по данным Минздрава впервые количество выздоровевших за сутки превысило число заболевших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси проведено почти 574 тысячи исследований на коронавирус-1

Болезнь победили более 20 тысяч человек, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19. В стране проводится колоссальная работа по выявлению новых случаев заболевания.

В Беларуси проведено почти 574 тысячи исследований на коронавирус-4

По данным Минздрава, на утро 3 июня проведено почти 574 тысячи исследований. Всего зарегистрировано 45 тысяч 116 случаев. За весь период распространения инфекции на территории страны спасти не удалось 248 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом. 

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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