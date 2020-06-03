В Беларуси проведено почти 574 тысячи исследований на коронавирус

Новости Беларуси. В Беларуси по данным Минздрава впервые количество выздоровевших за сутки превысило число заболевших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болезнь победили более 20 тысяч человек, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19. В стране проводится колоссальная работа по выявлению новых случаев заболевания.