В Беларуси проведено почти 574 тысячи исследований на коронавирус

Новости Беларуси. В Беларуси по данным Минздрава впервые количество выздоровевших за сутки превысило число заболевших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси по данным Минздрава впервые количество выздоровевших за сутки превысило число заболевших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Болезнь победили более 20 тысяч человек, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19. В стране проводится колоссальная работа по выявлению новых случаев заболевания.
По данным Минздрава, на утро 3 июня проведено почти 574 тысячи исследований. Всего зарегистрировано 45 тысяч 116 случаев. За весь период распространения инфекции на территории страны спасти не удалось 248 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом.