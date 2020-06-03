Глава сельхозпредприятия: «Поверьте мне, что сельчане на эти митинги ездить точно не будут никогда»

Люди села отдадут свои голоса за того, кому это будет отдано по душе, по разумному смыслу. Такое мнение в беседе с корреспондентом СТВ высказала директор ООО «Профитагро».

Лима Пархимович, директор ООО «Профитагро»:

У аграриев, конечно, на сегодняшний день есть свои заботы, свои приоритеты – это продовольственная безопасность страны. Но, тем не менее, нам не безразлично, кто же будет управлять страной, и с кем мы будем идти дальше, как мы будем развиваться. Мы оцениваем эту ситуацию, тоже оговариваем со специалистами, со своими работниками. Мы видим, что это подтасованный пиар, как бы, такой, искусственно созданный. Но, тем не менее, я считаю, что люди села отдадут свои голоса, действительно, за того, кому это будет отдано по душе, по своему нраву, по своему согласию и своему разумному смыслу. Поверьте мне, что сельчане на эти митинги ездить точно не будут никогда. Если они принимают решение, они принимают решение самостоятельно. Никто их не заставляет, никто их не принуждает, никто никаким пиаром не завораживает. И никаких денег им платить не будут. Потому что сегодня люди знают – аграрный сектор – что государство на сегодняшний день вложило немало денег в развитие АПК, созданы блага. Чего мы ещё хотим больше? Мы должны работать. Блага созданы – от нас нужна работа.