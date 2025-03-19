Кого возьмут на работу, молодого или с большим опытом? Мнение замгендиректора Оршанского льнокомбината

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Сергей Сидин, заместитель генерального директора Оршанского льнокомбината по идеологической работе и социальным вопросам:

Все-таки молодежь наша, может быть, и умнее, но она не мудрее. Это слово – очень важное.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Вообще в русском языке есть ум, разум и мудрость.

Сергей Сидин:

Совершенно верно, Григорий. И сейчас мы, наниматели, очень серьезно пересматриваем наши позиции. Не всегда мы возьмем на работу человека с большим опытом вместо молодого.

Я приведу маленький пример. Наше предприятие выпускает самый главный бренд нашей Беларуси – наш белорусский лен. С 2019 года мы очень агрессивно идем в плане продвижения одежды изо льна.