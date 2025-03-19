Кого возьмут на работу, молодого или с большим опытом? Мнение замгендиректора Оршанского льнокомбината

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Сергей Сидин, заместитель генерального директора Оршанского льнокомбината по идеологической работе и социальным вопросам:
Все-таки молодежь наша, может быть, и умнее, но она не мудрее. Это слово – очень важное.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Вообще в русском языке есть ум, разум и мудрость.
Сергей Сидин:
Совершенно верно, Григорий. И сейчас мы, наниматели, очень серьезно пересматриваем наши позиции. Не всегда мы возьмем на работу человека с большим опытом вместо молодого.
Я приведу маленький пример. Наше предприятие выпускает самый главный бренд нашей Беларуси – наш белорусский лен. С 2019 года мы очень агрессивно идем в плане продвижения одежды изо льна.
Сергей Сидин:
Мы начали разрабатывать модели, внедрять их в производство. И столкнулись с мнением того, что к кому бы мы ни обратились, но в итоге – «Жигули». Поэтому мы пошли к молодежи. У нас есть очень хороший партнер, Витебский государственный технологический университет. Мы пошли на беспрецедентный шаг, эксперимент.
Мы пригласили двух студентов – 2-го и 3-го курса. Мы заключили с ними договор, они нам сделали коллекцию, и с этой коллекцией на очень престижном конкурсе в Российской Федерации, это конкурс Вячеслава Зайцева «Плес на Волге. Льняная палитра». Из трех высших наград мы привезли две.
Коллекция пошла в магазины, и она имела успех. Видя это все, теперь мы работаем именно с молодежью, чтобы внести в наш опыт нотку новизны, авантюризма. И самое главное – то, что есть у молодых, – это желание прославиться, желание утвердиться. И это очень дорогого стоит.