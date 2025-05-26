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Откуда едут в Беларусь на работу? Изменения в законе о внешней трудовой миграции обсудят на «По существу»

26 мая 2025 10:40
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Новые правила для иностранных трудящихся. Почему пришло время пересмотреть законодательство в сфере внешней трудовой миграции? Какие изменения и почему важны? Откуда едут в Беларусь на работу и есть ли в этом профстимул для наших соотечественников? Вечером на площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разобраться в вопросе.

Откуда едут в Беларусь на работу? Изменения в законе о внешней трудовой миграции обсудят на «По существу»-2

Участником дискуссии может стать каждый. Со стартом эфира сканируйте QR-код, который появится на экранах, он перенаправит в чат трансляции на YouTube-канале, где можно оставить вопрос или комментарии. Наиболее интересные прозвучат в программе. Не пропустите единственное в стране общественно-политическое ток-шоу, которое выходит в прямом эфире.

Говорим по существу сегодня, 26 мая. Включайте СТВ в 18:30.

# Закон

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