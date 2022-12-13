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Оранжевый уровень опасности из-за гололедицы продлён в Беларуси на 13 декабря

13 декабря 2022 08:26
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Новости Беларуси. Электроснабжение после снегопадов и ледяного дождя полностью восстановлено в 551 населенном пункте Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все работы энергетики закончили вечером 12 декабря. В ликвидации последствий непогоды участвовали 80 бригад и 110 единиц техники. Сложные погодные условия сохранятся в Беларуси и сегодня, 13 декабря.

Оранжевый уровень опасности из-за гололедицы продлён в Беларуси на 13 декабря -1

Синоптики продлили оранжевый уровень опасности из-за гололедицы. Ожидается также кратковременный снег и усиление ветра. Особенно внимательными в таких условиях нужно быть водителям. Спокойный стиль езды – залог безопасности на дороге. В то же время экипажи ГАИ работают в усиленном режиме. В случае необходимости инспекторы готовы прийти на помощь автолюбителям.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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