Оранжевый уровень опасности из-за гололедицы продлён в Беларуси на 13 декабря

Все работы энергетики закончили вечером 12 декабря. В ликвидации последствий непогоды участвовали 80 бригад и 110 единиц техники. Сложные погодные условия сохранятся в Беларуси и сегодня, 13 декабря.

Новости Беларуси. Электроснабжение после снегопадов и ледяного дождя полностью восстановлено в 551 населенном пункте Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики продлили оранжевый уровень опасности из-за гололедицы. Ожидается также кратковременный снег и усиление ветра. Особенно внимательными в таких условиях нужно быть водителям. Спокойный стиль езды – залог безопасности на дороге. В то же время экипажи ГАИ работают в усиленном режиме. В случае необходимости инспекторы готовы прийти на помощь автолюбителям.