В Гродно зажгли аллею дизайнерских новогодних ёлок

Новости Беларуси. Центральный городской парк в Гродно превратился в сказочный лес и засиял тысячами огней. Там зажгли аллею креативных новогодних елок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главных зимних красавиц и праздничные инсталляции своими руками сделали работники гродненских предприятий. Главное условие конкурса – дизайнерская елка должна отражать специфику их деятельности.

Так, в парке появилась ель из трубок аппарата ИВЛ, новогодняя инсталляция, украшенная багетами, а также дерево из стекла.

В качестве украшений – автомобильные фильтры, открытки со знаковыми местами Гродненской области и, конечно, символ наступающего года – кролик.

Настроение праздничное, атмосфера тоже праздничная. Вот снег пошел, зажгли огни, поэтому будем ждать остальных мероприятий с нетерпением. Пришли сюда большой дружной компанией. Думаю, продолжим вечером где-нибудь за чашечкой чая.

Сергей Иванов, специалист по социальному развитию предприятия по реализации нефтепродуктов:

Мы подготовили дизайнерскую елку. На ней 1 431 святящийся элемент, пайетка так называемая. Почему 1 431? Потому что именно столько сотрудников работает на нашем предприятии. И мы как наша компания освещаем путь, дорогу. Мы делаем возможность, чтобы каждый наш гродненец, наш житель Беларуси смог добраться к себе домой.

– Поздравляем всех с наступающим Новым годом.

– Желаем всем счастья, благополучия!

– И желаем, чтобы в следующем году у всех дома было ясно!

– С наступающим Новым годом!

– Ура!