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В Гродно зажгли аллею дизайнерских новогодних ёлок

13 декабря 2022 07:09
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Новости Беларуси. Центральный городской парк в Гродно превратился в сказочный лес и засиял тысячами огней. Там зажгли аллею креативных новогодних елок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно зажгли аллею дизайнерских новогодних ёлок-1

Главных зимних красавиц и праздничные инсталляции своими руками сделали работники гродненских предприятий. Главное условие конкурса – дизайнерская елка должна отражать специфику их деятельности.

В Гродно зажгли аллею дизайнерских новогодних ёлок-4

Так, в парке появилась ель из трубок аппарата ИВЛ, новогодняя инсталляция, украшенная багетами, а также дерево из стекла.

В Гродно зажгли аллею дизайнерских новогодних ёлок-7

В качестве украшений – автомобильные фильтры, открытки со знаковыми местами Гродненской области и, конечно, символ наступающего года – кролик.

В Гродно зажгли аллею дизайнерских новогодних ёлок-10

Настроение праздничное, атмосфера тоже праздничная. Вот снег пошел, зажгли огни, поэтому будем ждать остальных мероприятий с нетерпением. Пришли сюда большой дружной компанией. Думаю, продолжим вечером где-нибудь за чашечкой чая.

В Гродно зажгли аллею дизайнерских новогодних ёлок-13

Сергей Иванов, специалист по социальному развитию предприятия по реализации нефтепродуктов:
Мы подготовили дизайнерскую елку. На ней 1 431 святящийся элемент, пайетка так называемая. Почему 1 431? Потому что именно столько сотрудников работает на нашем предприятии. И мы как наша компания освещаем путь, дорогу. Мы делаем возможность, чтобы каждый наш гродненец, наш житель Беларуси смог добраться к себе домой.

В Гродно зажгли аллею дизайнерских новогодних ёлок-16

– Поздравляем всех с наступающим Новым годом.
– Желаем всем счастья, благополучия!
– И желаем, чтобы в следующем году у всех дома было ясно!
– С наступающим Новым годом!
– Ура!

В Гродно зажгли аллею дизайнерских новогодних ёлок-19

Волшебным в Гродно станет вечер и в эту пятницу, 16 декабря. Пройдет традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Главный волшебник ежегодно приезжает на праздник на необычном виде транспорта – в этот раз прибудет на поезде и возглавит колонну.

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# Новый год # общество # Сергей Иванов # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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