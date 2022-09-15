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По всей стране! В последнюю среду каждого месяца школьники могут посещать музеи бесплатно

15 сентября 2022 11:10
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Новости Беларуси. В последнюю среду сентября вход для школьников и учащихся колледжей в музеи бесплатный. 15 сентября об этом договорились министерства культуры и образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

По всей стране! В последнюю среду каждого месяца школьники могут посещать музеи бесплатно-1

Действие договора распространяется на всю страну. Это должно способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Ведь именно знание истории своей страны играет важную роль в формировании гражданской позиции молодежи. Инициатива как никогда актуальна.  

По всей стране! В последнюю среду каждого месяца школьники могут посещать музеи бесплатно-4

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:  
Сегодня, опираясь на исторические факты, мы понимаем, что с молодежью нужно разговаривать. Молодежи нужно показывать историческую правду. И на ее основе учить.  

По всей стране! В последнюю среду каждого месяца школьники могут посещать музеи бесплатно-7

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:  
Мы уверены, что, показывая наши родные места, показывая нашу историю, мы сможем по-настоящему воспитать нашу молодежь. Поэтому мы будем продолжать развивать данное сотрудничество. Потому что формирование развитой личности, гармоничной личности может быть основано только на культурном и духовном коде нашей страны.  

По всей стране! В последнюю среду каждого месяца школьники могут посещать музеи бесплатно-10

Сейчас в белорусских школах создано 1 500 музеев. К концу учебного года постоянные экспозиции появятся в каждом учреждении образования. Это не только расширит кругозор учеников, но и поможет педагогам сделать уроки более интерактивными и познавательными.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Андрей Иванец # Анатолий Маркевич # Фотофакт

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