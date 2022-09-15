По всей стране! В последнюю среду каждого месяца школьники могут посещать музеи бесплатно

Новости Беларуси. В последнюю среду сентября вход для школьников и учащихся колледжей в музеи бесплатный. 15 сентября об этом договорились министерства культуры и образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действие договора распространяется на всю страну. Это должно способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Ведь именно знание истории своей страны играет важную роль в формировании гражданской позиции молодежи. Инициатива как никогда актуальна.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Сегодня, опираясь на исторические факты, мы понимаем, что с молодежью нужно разговаривать. Молодежи нужно показывать историческую правду. И на ее основе учить.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Мы уверены, что, показывая наши родные места, показывая нашу историю, мы сможем по-настоящему воспитать нашу молодежь. Поэтому мы будем продолжать развивать данное сотрудничество. Потому что формирование развитой личности, гармоничной личности может быть основано только на культурном и духовном коде нашей страны.