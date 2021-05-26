В Беларуси пройдут учения с новейшими образцами вооружения ВВС и войск ПВО

Новости Беларуси. В Беларуси пройдет исследовательское учение с новейшими образцами вооружения ВВС и войск ПВО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учение будет длиться два дня под руководством командующего Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны на 174-м учебном полигоне. Будут исследованы возможности представленных образцов вооружения по обнаружению, радиоэлектронному подавлению и огневому поражению беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей.

По результатам учения и анализа собранной информации будет принято решение по принятию на вооружение разработок предприятий отечественной промышленности, а также совершенствованию форм и способов борьбы с беспилотниками и авиамоделями имеющимися образцами вооружения.