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В Беларуси пройдут учения с новейшими образцами вооружения ВВС и войск ПВО

26 мая 2021 06:21
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Новости Беларуси. В Беларуси пройдет исследовательское учение с новейшими образцами вооружения ВВС и войск ПВО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси пройдут учения с новейшими образцами вооружения ВВС и войск ПВО-1

Учение будет длиться два дня под руководством командующего Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны на 174-м учебном полигоне. Будут исследованы возможности представленных образцов вооружения по обнаружению, радиоэлектронному подавлению и огневому поражению беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей.

По результатам учения и анализа собранной информации будет принято решение по принятию на вооружение разработок предприятий отечественной промышленности, а также совершенствованию форм и способов борьбы с беспилотниками и авиамоделями имеющимися образцами вооружения.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Игорь Голуб # Фотофакт

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