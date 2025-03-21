Немцы отравили воду. Как рота полевого водоснабжения спасала людей от заражения? «Незабытые истории»
Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.
Про своего прапрадедушку рассказала Банадысева Виктория.
Пославский Владимир Михайлович родился в 1905 году в деревне Требушки вблизи Шклова. Окончил в селе Высокое церковно-приходскую школу. За лето подготовился и поступил в Могилевское мужское духовное училище. На 4-м курсе работал в вечерней школе завода «Пролетарий». Окончил педучилище в 1926 году. В этом же году назначен на работу в начальную школу деревни Рудня Маримонова, расположенной на берегу Днепра. В 1927 году работал заведующим школой в соседней деревне – Рудня-Каменова. Осенью в Гомеле был призван в армию, но как учителя освободили от службы.
В 1929-1930-х годах был заведующим Борщевской семилетней школы, после назначен на должность директора школы станции Реста. Затем – директором Еловской семилетней школы. Был учителем истории и русского языка в Добросневичской семилетней школе. В Голынце Владимира Михайловича назначили завучем школы.
Из рукописных записей Владимира Михайловича:
23 июня мне рано утром вручили повестку быть в Лиде, так как я в этом же году окончил Могилевский педагогический институт и получил военный билет офицерского состава. Сразу мы попали в распоряжение Московского городского военкомата, который направил нас выполнять в шестом отделе НКО ответственное задание. Нужно было на основании списков из всех военкоматов страны срочно составить картотеку эвакуированных семей (жен, детей, родителей) с указанием их полного адреса, они должны были в военкоматах получать деньги по денежным аттестатам военнослужащих, но те не знали, где их семьи, куда посылать эти документы. А семьи не знали, где их мужья.
После эвакуации Москвы попал в армейское управление военно-полевого строительства. Копали противотанковые рвы, при наступлении немцев мосты взрывали и минировали, а при отступлении – разминировали и снова наводили мосты. Кто был убит, кто ранен, Владимира Михайловича контузило, и с того времени на левое ухо не слышал, левым глазом совсем плохо видел, но был рад, что не убило. В госпиталь не обращался – было не до этого было.
Владимир Михайлович был техник-интендант 2-го ранга, после ему присвоили звание старшего лейтенанта. В Инженерном управлении Северо-Западного фронта его назначили начальником штаба (заведующим делопроизводством) отдельной роты полевого водоснабжения.
Из рукописных записей Владимира Михайловича:
Можно подумать, что мы воду развозили. Дело было в том, что немцы, отступая, загрязняли и отравляли воду в колодцах и других источниках. Появились случаи заражения и отравления. Поэтому рота шла вместе с наступающими частями, помогая и в наведении мостов, строительстве КП, но главная задача была немедленно проверить воду, провести анализы, организовать механическую подачу воды из колодцев, выставить около источников охрану и следить, чтобы пили только эту хлорированную воду. Для этого у нас была специальная машина-лаборатория, врач и лаборант.
После окончания войны с Японией в сентябре 1945 года был демобилизован. В этом же месяце приступил в Голынце к работе в школе на должности директора. В 1951-м назначен руководителем политических занятий в парторганизации Селецкого сельского совета. Умер Владимир Михайлович 20 октября 2010 года.
«Прадедушка, я действительно выросла талантливая, как ты и писал. Собираю по крупицам информацию о тебе и как участника Великой Отечественной войны, и как заслуженного учителя БССР. Я помню, будут помнить мои дети. Вся семья гордится тобой. Она у нас большая, благодаря тебе», – обращается правнучка Юлия, вспоминая прадедушку.