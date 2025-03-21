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Немцы отравили воду. Как рота полевого водоснабжения спасала людей от заражения? «Незабытые истории»

21 марта 2025 11:00
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Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Про своего прапрадедушку рассказала Банадысева Виктория.

Немцы отравили воду. Как рота полевого водоснабжения спасала людей от заражения? «Незабытые истории»-1

Пославский Владимир Михайлович родился в 1905 году в деревне Требушки вблизи Шклова. Окончил в селе Высокое церковно-приходскую школу. За лето подготовился и поступил в Могилевское мужское духовное училище. На 4-м курсе работал в вечерней школе завода «Пролетарий». Окончил педучилище в 1926 году. В этом же году назначен на работу в начальную школу деревни Рудня Маримонова, расположенной на берегу Днепра. В 1927 году работал заведующим школой в соседней деревне – Рудня-Каменова. Осенью в Гомеле был призван в армию, но как учителя освободили от службы.

В 1929-1930-х годах был заведующим Борщевской семилетней школы, после назначен на должность директора школы станции Реста. Затем – директором Еловской семилетней школы. Был учителем истории и русского языка в Добросневичской семилетней школе. В Голынце Владимира Михайловича назначили завучем школы.

Немцы отравили воду. Как рота полевого водоснабжения спасала людей от заражения? «Незабытые истории»-3

Из рукописных записей Владимира Михайловича:
23 июня мне рано утром вручили повестку быть в Лиде, так как я в этом же году окончил Могилевский педагогический институт и получил военный билет офицерского состава. Сразу мы попали в распоряжение Московского городского военкомата, который направил нас выполнять в шестом отделе НКО ответственное задание. Нужно было на основании списков из всех военкоматов страны срочно составить картотеку эвакуированных семей (жен, детей, родителей) с указанием их полного адреса, они должны были в военкоматах получать деньги по денежным аттестатам военнослужащих, но те не знали, где их семьи, куда посылать эти документы. А семьи не знали, где их мужья.
 

Немцы отравили воду. Как рота полевого водоснабжения спасала людей от заражения? «Незабытые истории»-5

После эвакуации Москвы попал в армейское управление военно-полевого строительства. Копали противотанковые рвы, при наступлении немцев мосты взрывали и минировали, а при отступлении – разминировали и снова наводили мосты. Кто был убит, кто ранен, Владимира Михайловича контузило, и с того времени на левое ухо не слышал, левым глазом совсем плохо видел, но был рад, что не убило. В госпиталь не обращался – было не до этого было.

Владимир Михайлович был техник-интендант 2-го ранга, после ему присвоили звание старшего лейтенанта. В Инженерном управлении Северо-Западного фронта его назначили начальником штаба (заведующим делопроизводством) отдельной роты полевого водоснабжения. 

Немцы отравили воду. Как рота полевого водоснабжения спасала людей от заражения? «Незабытые истории»-7

Из рукописных записей Владимира Михайловича:
Можно подумать, что мы воду развозили. Дело было в том, что немцы, отступая, загрязняли и отравляли воду в колодцах и других источниках. Появились случаи заражения и отравления. Поэтому рота шла вместе с наступающими частями, помогая и в наведении мостов, строительстве КП, но главная задача была немедленно проверить воду, провести анализы, организовать механическую подачу воды из колодцев, выставить около источников охрану и следить, чтобы пили только эту хлорированную воду. Для этого у нас была специальная машина-лаборатория, врач и лаборант.

После окончания войны с Японией в сентябре 1945 года был демобилизован. В этом же месяце приступил в Голынце к работе в школе на должности директора. В 1951-м назначен руководителем политических занятий в парторганизации Селецкого сельского совета. Умер Владимир Михайлович 20 октября 2010 года.

Немцы отравили воду. Как рота полевого водоснабжения спасала людей от заражения? «Незабытые истории»-9

«Прадедушка, я действительно выросла талантливая, как ты и писал. Собираю по крупицам информацию о тебе и как участника Великой Отечественной войны, и как заслуженного учителя БССР. Я помню, будут помнить мои дети. Вся семья гордится тобой. Она у нас большая, благодаря тебе», – обращается правнучка Юлия, вспоминая прадедушку.

# Великая Отечественная война # День Победы

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