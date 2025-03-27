Сергей Савчук: пункты пропуска заработают через какое-то время снова, всё возобновится, мы к этому готовы

Сергей Савчук, начальник управления охраны государственной границы Мозырского пограничного отряда:

Я уверен, что они заработают через какое-то время снова. Сколько было в истории вооруженных конфликтов, войн, рано или поздно отношения налаживаются. Есть тесные родственные связи, в том числе и у населения нашего с населением приграничья Украины, всему свое время. Я думаю, что со временем все возобновится. И если вдруг поступит команда открыть пункты пропуска, и украинская сторона на это пойдет, договоримся с ними. Мы будем готовы в любой день, в любое время дня и ночи. Мы к этому готовы. Хоть завтра, хоть даже сейчас. Мы всю инфраструктуру сохраняем. Пока ожидаем каких-то изменений.