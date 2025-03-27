Предприятие Витебска отправило в Санкт-Петербург телевизоров на 28 млн долларов за 2024-й
На предыдущем Форуме регионов Беларуси и России приняли участие свыше 50 компаний Витебщины. В общей сложности было подписано почти 400 коммерческих контрактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свой вклад в эту цифру внесло предприятие по производству телевизионной техники и бытовой электроники.
Оно одно из ведущих на витебской земле. Компания с большой историей, при этом не застрявшая в прошлом. Продукция соответствует всем современным требованиям, поэтому пользуется спросом и за рубежом. За 2024 год витебское предприятие отправило в Санкт-Петербург телевизоров почти на 28 миллионов долларов. Сотрудничество стало успешным и получило продолжение.
Сергей Сытов, заместитель директора по маркетингу и торговле предприятия по производству телевизионной техники и бытовой электроники:
Сейчас мы работаем, уже в 2025 году, соответственно, выполняем заказы и договоры, которые заключены на первое полугодие 2025 года. Есть наметки по штукам, по деньгам. Расширяем и модельным рядом, и брендами, и компаниями, с которыми мы вновь начинаем сотрудничество.
Растет спрос за границей и на медицинскую технику витебского производства. Ее реализуют 50х50: внутри страны и за ее пределами. А вот телевизоры почти все идут на экспорт: порядка 90 % отправляются за рубеж. Разумеется, закрыты потребности и внутреннего рынка.
Сергей Зыльков, заместитель начальника телевизионного производства предприятия:
Последние несколько лет темпы нашей работы, производства значительно изменились. Если, к примеру, в 2018 году мы выпускали порядка 200 тысяч телевизоров, то на сегодняшний день, два года подряд уже практически по 1 миллиону, в 2023 и 2024 годах. В этом году мы постараемся превзойти этот рубеж.
Если анализировать в целом активность развития международных экономических связей в области, то первенство традиционно занимают предприятия свободной экономической зоны «Витебск». В прошедшем Форуме регионов участвовали свыше 20 резидентов.