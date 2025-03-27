Застава всегда готова и к действиям по обстановке, и к встрече Президента – пограничник о разговоре с Лукашенко

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Алена Сырова, политический обозреватель:

Непринужденно, насколько это вообще может быть в случае, когда речь идет об общении офицера с Главнокомандующим, выглядело взаимодействие тогда командира заставы с Президентом Беларуси. Возможно, потому что на белорусско-украинской границе встречали своего. А пограничник пограничника, как известно, поймет с полувзгляда. Профессиональное. И объяснять не надо.

О встрече с Президентом Сергей Савчук, начальник управления охраны государственной границы Мозырского пограничного отряда:

Узнал буквально за месяца 2-3 до приезда главы государства. Потом этот приезд отменялся. Крайний раз отменился он 28 мая, на День пограничника. А 29 мая стало известно, что все-таки 1 июня глава государства посетит пограничную заставу. Застава была готова, поэтому волнения никакого не было. Чистили – это обычное поддержание порядка. Застава всегда готова то ли к действиям по обстановке, то ли к встрече в том числе и главы государства. Был только общий сценарий. От момента прибытия главы государства, по каким он пойдет помещениям, то есть какие-то определенные доклады должностных лиц – это все было. До момента встречи с семьями все было по сценарию, маршрут был прописан. Дальше уже все было так, как есть. Ничего такого не было, то есть каких-то ограничений: что можно, что нельзя. Просто обычные правила поведения в общественных местах. Инструктажа, чтобы кто-то не кричал, не плакал, все были с детьми, с малыми детьми. У меня дочке еще двух лет не было. Она спокойно во время съемок ходила по залу от меня к маме. То есть нормально все на это реагировали. Каких-то вопросов: что можно задавать, что спрашивать – нет, такого не было. То есть все вопросы, которые задавались, это были вопросы, которые придуманы и которые хотели задавать семьи пограничников. «Успех любого пограничника куется именно на границе» Всегда необходимо выезжать, быть поближе к границе, несмотря на то, что где-то ты уже проходишь не в тех должностях, которые непосредственно находятся вблизи государственной границы, а к границе все равно, успех любого пограничника (неважно, где ты проходишь службу: в пограничном отряде, в пограничной группе, Госпогранкомитет) куется именно на границе. От того, как обстоят дела на пограничных заставах, пограничных постах, в отделениях пограничного контроля, зависит успех в целом органов пограничной службы. Поэтому главные кузнецы успеха – это именно те люди, которые находятся непосредственно на государственной границе. А разбираться или не разбираться в тех процессах, которые проходят на границе, находясь в кабинете, я считаю, что такое не получается.

Каким должен быть грамотный руководитель? Мне кажется, об эффективности можно судить по-разному. Дело в том, как себя человек-руководитель поставит, как он себя поставит именно как руководитель, как личность, как управленец. Люди же тоже смотрят и оценивают. Если он грамотный, постоянно добивается исполнения своих указаний, тверд в принятии решений, нормально относится к своему подчиненному личному составу, к своему коллективу с заботой. Люди это видят. Естественно, за таким человеком люди будут идти. Даже те, которые негативно настроены, но я думаю, у них точка зрения поменяется. Поэтому очень многое зависит от руководителя. «Успех в деятельности коллективов слагается из того, что надо найти подход к каждому человеку» Контингент, который приходит, на самом деле довольно-таки разношерстный, но успех в деятельности коллективов, таких как пограничная застава, пограничный отряд, слагается из того, что надо найти подход к каждому человеку. Если найдешь подход к каждому человеку, неважно в каком коллективе, маленьком или большом, тем быстрее ты достигнешь тех целей, которые ставишь перед собой. Чем быстрее найдешь, так сказать, нотки души, на которых можно сыграть в коллективе у тех военнослужащих, которые где-то чуть-чуть кому-то уступают по своему уровню, тем быстрее их можно подтянуть к общему уровню довольно-таки хорошему. Коллектив на самом деле выравнивает. Есть люди, которые по своим задаткам и способностям чуть выше. Есть люди, которые по знаниям, может, чуть послабее, но зато у них руки золотые. Это и делает коллектив, приводит к общему какому-то знаменателю. Кто-то лучше, кто-то хуже, но в целом это коллектив, с которым надо работать. Есть такое понятие, как единоначалие, то есть должна выполняться задача, которая ставится начальником, но задачу или приказ тоже можно ставить по-разному. Поэтому к каждому человеку должен быть свой подход. А такие выражения, может быть, это специфика моей специальности. Одна из специальностей, которую в институте получил, когда учился, это социальный педагог, педагог-психолог. Поэтому, может быть, есть какие-то отголоски еще той специальности.

О смене поколений: старая закалка, старое воспитание показывает, что успех приходит к тем, кто действительно трудится Есть все-таки смена поколений определенная. Если раньше наши еще поколения воспитывали на том, что чтобы чего-то достичь, надо к этому усердно и упорно идти, результат одним днем не приходит. Сейчас же поколение, на мой взгляд, склонно думать о том, что завтра к ним придет успех, для этого какое-то упорство, трудолюбие проявлять особо и не надо. Надеются (не все, не надо всех равнять под одну гребенку) на то, что случайность. Они именно избранные, им повезет, не прилагая к этому никакого труда и усилий. Но, к сожалению, это не так, как показывает практика. И все же та старая закалка, старое воспитание показывает, что успех приходит к тем, кто действительно трудится, проявляет себя и добивается целей.