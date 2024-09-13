Белорусская республиканская пионерская организация отмечает свой 34-й день рождения

34 года с момента основания. Белорусская республиканская пионерская организация отмечает день рождения. Лучших представителей объединения 13 сентября чествовали в детском технопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке награжденных – победители крупнейших конкурсов и проектов. В течение прошедшего года они показывали высокие результаты по различным направлениям деятельности организации. Видеопоздравление ребятам направила Герой Беларуси Марина Василевская. На этом праздник не закончился: пионеров-лидеров со всей страны собрала диалоговая площадка.

Алина Илюхина, учащаяся средней школы № 21 Бобруйска:

Для меня быть пионером – значит быть добрым, честным человеком, который всегда может помочь другим, а также быть тем, кому всегда могут помочь.

Елизавета Большакова, учащаяся средней школы № 93 Минска:

Я участвую во многих проектах. Допустим, последний был «Территория семьи». В нем я заняла первое место на республике в номинации «Моя семья». Также мы со школой участвуем в «Зарничке», «Зарнице», «Орленке» и «Пионерском квизе».