Белорусская республиканская пионерская организация отмечает свой 34-й день рождения
34 года с момента основания. Белорусская республиканская пионерская организация отмечает день рождения. Лучших представителей объединения 13 сентября чествовали в детском технопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В списке награжденных – победители крупнейших конкурсов и проектов. В течение прошедшего года они показывали высокие результаты по различным направлениям деятельности организации. Видеопоздравление ребятам направила Герой Беларуси Марина Василевская. На этом праздник не закончился: пионеров-лидеров со всей страны собрала диалоговая площадка.
Алина Илюхина, учащаяся средней школы № 21 Бобруйска:
Для меня быть пионером – значит быть добрым, честным человеком, который всегда может помочь другим, а также быть тем, кому всегда могут помочь.
Елизавета Большакова, учащаяся средней школы № 93 Минска:
Я участвую во многих проектах. Допустим, последний был «Территория семьи». В нем я заняла первое место на республике в номинации «Моя семья». Также мы со школой участвуем в «Зарничке», «Зарнице», «Орленке» и «Пионерском квизе».
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Те ребята, которые присутствуют на сегодняшнем празднике, у всех горящие глаза, с ними педагоги, которые живут идеями, той пионерией, заражают этим детей, зажигают огонь в их сердцах. Постулаты простые – уметь работать в команде, но при этом нести конкретную ответственность за свои дела и поступки.
БРПО сегодня – это крупнейшее детское объединение страны, в рядах которого более 650 тысяч октябрят и пионеров. Ежегодно организация проводит более 2 тысяч мероприятий – это спортивные и интеллектуальные игры, квесты, форумы и фестивали.