Прямой эфир

Игорь Сергеенко провёл прием граждан в Браславе

13 сентября 2024 17:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Функционирование сотовой связи, качество воды, работа междугороднего транспорта – топ вопросов, с которыми жители Браславского района пришли 13 сенятбря на прием к председателю Палаты представителей, уполномоченному представителю Президента в Витебской области Игорю Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Игорь Сергеенко провёл прием граждан в Браславе-2

Часть проблем можно решить на месте, но некоторые можно устранить только на областном и республиканском уровнях. Например, в этом году Палата представителей уже прорабатывала тему, связанную с сотовой связью. Новые вышки устанавливаются. Волнует жителей и вопрос качества воды. Программа реализуется, но установка станций обезжелезивания требует дополнительного финансирования. Волнует людей и работа общественного междугороднего транспорта. 

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель Президента в Витебской области:
Указывают люди на то, что недостаточно маршрутов, устаревший подвижной автотранспорт, вопросы, связанные с функционированием сотовой связи. В целом те вопросы, которые можно решать здесь, на месте, не вынося на уровень республиканский, областной, решаются. Об этом говорят цифры. В прошлый раз я приезжал – было в два с лишним раза больше посетителей. 

В каждую конкретную ситуацию Игорь Сергеенко постарался вникнуть детально. Часть вопросов решат в ближайшую неделю, те, что требуют выделения бюджетных средств, потребуют чуть больше времени. В любом случае все обращения будут доведены до логического завершения.

# Прием граждан # Игорь Сергеенко

Другие новости рубрики

Все новости
Муковозчик: невероятным не понять слов Лукашенко, это не приглашение на выборы – вам показалось
13 сентября 2024 17:06

Муковозчик: невероятным не понять слов Лукашенко, это не приглашение на выборы – вам показалось

Как обманывают белорусов сбежавшие за границу экстремисты? Анонс журналистского расследования
13 сентября 2024 17:04

Как обманывают белорусов сбежавшие за границу экстремисты? Анонс журналистского расследования

4 года лишения свободы – Минский городской суд вынес приговор псевдоисторику Игорю Мельникову
13 сентября 2024 17:03

4 года лишения свободы – Минский городской суд вынес приговор псевдоисторику Игорю Мельникову