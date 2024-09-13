Игорь Сергеенко провёл прием граждан в Браславе

Функционирование сотовой связи, качество воды, работа междугороднего транспорта – топ вопросов, с которыми жители Браславского района пришли 13 сенятбря на прием к председателю Палаты представителей, уполномоченному представителю Президента в Витебской области Игорю Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Часть проблем можно решить на месте, но некоторые можно устранить только на областном и республиканском уровнях. Например, в этом году Палата представителей уже прорабатывала тему, связанную с сотовой связью. Новые вышки устанавливаются. Волнует жителей и вопрос качества воды. Программа реализуется, но установка станций обезжелезивания требует дополнительного финансирования. Волнует людей и работа общественного междугороднего транспорта.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель Президента в Витебской области:

Указывают люди на то, что недостаточно маршрутов, устаревший подвижной автотранспорт, вопросы, связанные с функционированием сотовой связи. В целом те вопросы, которые можно решать здесь, на месте, не вынося на уровень республиканский, областной, решаются. Об этом говорят цифры. В прошлый раз я приезжал – было в два с лишним раза больше посетителей.

В каждую конкретную ситуацию Игорь Сергеенко постарался вникнуть детально. Часть вопросов решат в ближайшую неделю, те, что требуют выделения бюджетных средств, потребуют чуть больше времени. В любом случае все обращения будут доведены до логического завершения.