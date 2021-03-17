В Беларуси проходит тренировка ВВС и войск ПВО совместно с Россией

Новости Беларуси. В Беларуси проходит первый этап масштабной совместной тренировки Вооруженных Сил Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из главных ее задач – обменяться опытом, а затем перейти к активной фазе. В ходе учений отрабатывается обеспечение безопасности в воздушном пространстве с применением ВВС и войск ПВО. Так, накануне авиаторы выполняли перехват условных нарушителей границ в пятом океане, а зенитные ракетные подразделения отражали налет воздушных целей.

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО:

В рамках данной совместной учебной тренировки выполняем ряд еще и практических мероприятий. Сейчас буквально в воздухе у нас находится контрольная маловысотная малоскоростная цель. Мы уже отработали подъем и перехват данной контрольной цели дежурным экипажем 61-й истребительной авиационной базы. Задача была выполнена – визуальное обнаружение данной цели, классификация. Сейчас самолет уже находится над аэродромом, вырабатывает топливо и совершает посадку.