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В Беларуси проходит тренировка ВВС и войск ПВО совместно с Россией

17 марта 2021 07:43
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Новости Беларуси. В Беларуси проходит первый этап масштабной совместной тренировки Вооруженных Сил Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси проходит тренировка ВВС и войск ПВО совместно с Россией-1

Одна из главных ее задач – обменяться опытом, а затем перейти к активной фазе. В ходе учений отрабатывается обеспечение безопасности в воздушном пространстве с применением ВВС и войск ПВО. Так, накануне авиаторы выполняли перехват условных нарушителей границ в пятом океане, а зенитные ракетные подразделения отражали налет воздушных целей.  

В Беларуси проходит тренировка ВВС и войск ПВО совместно с Россией-4

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО:  
В рамках данной совместной учебной тренировки выполняем ряд еще и практических мероприятий. Сейчас буквально в воздухе у нас находится контрольная маловысотная малоскоростная цель. Мы уже отработали подъем и перехват данной контрольной цели дежурным экипажем 61-й истребительной авиационной базы. Задача была выполнена визуальное обнаружение данной цели, классификация. Сейчас самолет уже находится над аэродромом, вырабатывает топливо и совершает посадку.  

В Беларуси проходит тренировка ВВС и войск ПВО совместно с Россией-7

Помимо тренировок в небе Союзного государства, совместные задачи отрабатывают и Силы спецопераций. Впереди у десантников преодоление водной преграды с выходом на этапы боевой стрельбы днем и ночью.  

# Вооруженные силы # общество # Игорь Голуб # Фотофакт

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