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Почему для белорусской женщины не существует преград и закрытых профессий – обсудят в ток-шоу «Большой город»

31 января 2026 08:40
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Этот год в нашей стране проходит под знаком белорусской женщины – это объявил Александр Лукашенко во время новогоднего обращения. И прекрасная половина человечества с благодарностью и инициативами откликнулась на эту возможность.

О том, почему в нашей стране для женщин нет закрытых сфер и невозможных задач – смотрите завтра, 1 февраля, в ток-шоу «Большой город» в 10.00.  

Почему для белорусской женщины не существует преград и закрытых профессий – обсудят в ток-шоу «Большой город»-2

Год белорусской женщины – как праздник и импульс для новых проектов для процветания родной страны.

Почему для белорусской женщины не существует преград и закрытых профессий – обсудят в ток-шоу «Большой город»-4

У нас намечено большое количество проектов и с Белорусским союзом женщин, и, конечно же, по моей основной работе – управлению культуры.

Как женщины способны оказывать поддержку, ценить внимание и возможности, а главное не бояться наполнять мир добром и счастьем.

Почему для белорусской женщины не существует преград и закрытых профессий – обсудят в ток-шоу «Большой город»-6

Самый большой проект – это ребенок. Самый большой проект – это человеческая жизнь.

Что транслирует миру белорусская женщина и какой комплимент для нее самый значимый?

Почему для белорусской женщины не существует преград и закрытых профессий – обсудят в ток-шоу «Большой город»-8

Вот для всех нас это слова, цитата нашего Президента о том, что красивей белорусских женщин в мире нет.

Это наш год и мы сделаем все, чтобы наш вклад в развитие страны был более значимым.

Ток-шоу «Большой город» на СТВ. Воскресенье, 10:00.

# Женщины Беларуси # Год белорусской женщины

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