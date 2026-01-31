Почему для белорусской женщины не существует преград и закрытых профессий – обсудят в ток-шоу «Большой город»

Этот год в нашей стране проходит под знаком белорусской женщины – это объявил Александр Лукашенко во время новогоднего обращения. И прекрасная половина человечества с благодарностью и инициативами откликнулась на эту возможность. О том, почему в нашей стране для женщин нет закрытых сфер и невозможных задач – смотрите завтра, 1 февраля, в ток-шоу «Большой город» в 10.00.

Год белорусской женщины – как праздник и импульс для новых проектов для процветания родной страны.

У нас намечено большое количество проектов и с Белорусским союзом женщин, и, конечно же, по моей основной работе – управлению культуры. Как женщины способны оказывать поддержку, ценить внимание и возможности, а главное не бояться наполнять мир добром и счастьем.

Самый большой проект – это ребенок. Самый большой проект – это человеческая жизнь. Что транслирует миру белорусская женщина и какой комплимент для нее самый значимый?