Почему для белорусской женщины не существует преград и закрытых профессий – обсудят в ток-шоу «Большой город»
Этот год в нашей стране проходит под знаком белорусской женщины – это объявил Александр Лукашенко во время новогоднего обращения. И прекрасная половина человечества с благодарностью и инициативами откликнулась на эту возможность.
О том, почему в нашей стране для женщин нет закрытых сфер и невозможных задач – смотрите завтра, 1 февраля, в ток-шоу «Большой город» в 10.00.
Год белорусской женщины – как праздник и импульс для новых проектов для процветания родной страны.
У нас намечено большое количество проектов и с Белорусским союзом женщин, и, конечно же, по моей основной работе – управлению культуры.
Как женщины способны оказывать поддержку, ценить внимание и возможности, а главное не бояться наполнять мир добром и счастьем.
Самый большой проект – это ребенок. Самый большой проект – это человеческая жизнь.
Что транслирует миру белорусская женщина и какой комплимент для нее самый значимый?
Вот для всех нас это слова, цитата нашего Президента о том, что красивей белорусских женщин в мире нет.
Это наш год и мы сделаем все, чтобы наш вклад в развитие страны был более значимым.
Ток-шоу «Большой город» на СТВ. Воскресенье, 10:00.