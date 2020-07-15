«Долгожданное событие, потому что это лидер продаж». Новый Volkswagen Polo 2020 представили в Минске

Новости Беларуси. Ярче и эмоциональнее. В Минске презентовали новый Volkswagen Polo 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автомобиль демонстрирует обновленный дизайн: как самой машины, так и бренда в целом. Модель значительно расширяет целевую аудиторию. Она подойдет всем: и молодежи, и семейным парам, и людям постарше. Неслучайно и место презентации. Дмитрий Боярович подробнее.

Живая и яркая. Такой, как и сам автомобиль, стала презентация нового Volkswagen Polo 2020. А местом для нее, что довольно необычно, была выбрана крыша одного из популярных торговых центров в Минске.

Ольга Шинкевич, PR-менеджер группы Volkswagen в Беларуси:

Нам очень хотелось показать, что Volkswagen изменился. Он стал более эмоциональный, характерный, молодежный. И именно это место, где мы находимся сейчас, максимально смогло передать ту атмосферу свободы и легкости, которая присутствует у нашего бренда. Polo 2020 – это абсолютно новый дизайн. И новый кузов – лифтбек – идеальное сочетание лучших качеств седана и хэтчбека. Плюс ко всему – модернизированная решетка радиатора, бампер, улучшенная светодиодная оптика, расширенная цветовая гамма – всего восемь цветов. И четыре комплектации.

Дмитрий Попов, тренер по продукту группы Volkswagen в Беларуси:

Автомобиль, конечно, стал значительно больше в размерах. Он предлагает больше пространства в салоне, больше багажника. Те опции, которые раньше стоили значительных средств, сейчас входят в базовую комплектацию. Интересная деталь: логотип сзади машины – это одновременно и ручка, с помощью которой открывается багажник. Внутри находится камера заднего вида. Она срабатывает, как только включается задняя передача.

Polo давно заработал отличную репутацию у автолюбителей. Как следствие – лидерство по продажам в своем сегменте в Беларуси. А в странах СНГ за 10 лет всего продано более полумиллиона машин. Обновленная модель имеет все шансы сделать цифры еще больше.

Марина Рудакова, управляющая группы Volkswagen в Беларуси:

Появление Polo 2020 – это долгожданное событие, потому что это лидер продаж. Polo представлен в самом большом сегменте. И сейчас новый Polo расширит свою целевую аудиторию. Кроме того, что Volkswagen представлен большой линейкой (это и Tiguan, мы ожидаем Jetta, Passat), Polo – действительно это наш лидер и гордость нашей марки.