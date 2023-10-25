МГУ имени Кулешова отмечает 110 лет – с юбилеем вуз поздравил Президент Беларуси

Новости Беларуси. Один из старейших вузов Беларуси Могилевский госуниверситет имени Кулешова отмечает 110 лет. Сегодня вуз – это крупнейший учебный, научный и культурный центр восточного региона страны. Его вклад в развитие Беларуси в поздравлении отметил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.