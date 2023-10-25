Выставка-ярмарка продукции белорусской лёгкой промышленности стартует в Минске

Новости Беларуси. «Беллегпром» приглашает познакомиться с трендами предстоящего модного сезона, а также прекрасными образцами белорусской продукции. 47-я международная специализированная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой промышленности открывается 25 октября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предстоящие три дня в Национальном выставочном центре «БелЭкспо» производители легкой и текстильной промышленности Беларуси, России, Узбекистана и Китая станут участниками разнообразных мероприятий, семинаров и бизнес-встреч. На одной уникальной для нашей страны площадке вместе руководители ведущих предприятий и представители торговли. Состоятся презентации компаний и оборудования для фабрик, показы коллекций одежды и обуви, текстиля, изделий из кожи и меха. Экспонентов более полусотни. Все это – крупнейшая отраслевая выставка Беларуси с историей бренда в более чем 20 лет.