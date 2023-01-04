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В Беларуси проходит новогодняя акция для пожилых людей

04 января 2023 07:28
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Новости Беларуси. Проявление заботы и внимания к старшему поколению, привлечение молодежи к оказанию помощи в формате «от детей – пожилым людям». Инициатива принадлежит главе государства, которую он озвучил на благотворительном празднике, прошедшем в рамках акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проходит новогодняя акция для пожилых людей-1

За ее реализацию взялись Министерства труда и соцзащиты и образования совместно с БРСМ и пионерами. Сегодня в стране более 120 тысяч одиноких пожилых, которые нуждаются в общении и внимании, особенно в новогодние праздники. Не забудут и о старожилах. В Беларуси более 400 человек достигли 100-летнего возраста. Поздравлять пожилых людей будут в учреждениях социального обслуживания, больницах сестринского ухода и непосредственно по месту жительства. Присоединиться к этой доброй инициативе может любой желающий.

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# Благотворительная акция # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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