В Беларуси проходит новогодняя акция для пожилых людей

Новости Беларуси. Проявление заботы и внимания к старшему поколению, привлечение молодежи к оказанию помощи в формате «от детей – пожилым людям». Инициатива принадлежит главе государства, которую он озвучил на благотворительном празднике, прошедшем в рамках акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За ее реализацию взялись Министерства труда и соцзащиты и образования совместно с БРСМ и пионерами. Сегодня в стране более 120 тысяч одиноких пожилых, которые нуждаются в общении и внимании, особенно в новогодние праздники. Не забудут и о старожилах. В Беларуси более 400 человек достигли 100-летнего возраста. Поздравлять пожилых людей будут в учреждениях социального обслуживания, больницах сестринского ухода и непосредственно по месту жительства. Присоединиться к этой доброй инициативе может любой желающий.