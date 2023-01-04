Во Дворце Независимости стартует серия новогодних утренников

Новости Беларуси. Серия новогодних утренников во Дворце Независимости начнется сегодня, 4 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красочное представление «Академия времени» посмотрят одаренные и талантливые ребята, дети из многодетных и неполных семей, из социально уязвимых категорий и находящиеся в Беларуси ребята с Донбасса. Разумеется, что каждого гостя Дворца Независимости ждет подарок от Президента.