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Во Дворце Независимости стартует серия новогодних утренников

04 января 2023 07:22
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Новости Беларуси. Серия новогодних утренников во Дворце Независимости начнется сегодня, 4 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости стартует серия новогодних утренников-1

Красочное представление «Академия времени» посмотрят одаренные и талантливые ребята, дети из многодетных и неполных семей, из социально уязвимых категорий и находящиеся в Беларуси ребята с Донбасса. Разумеется, что каждого гостя Дворца Независимости ждет подарок от Президента.

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# Новый год # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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