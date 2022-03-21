Спасатели Минской области провели автопробег ко Дню памяти всех сожжённых деревень

Новости Беларуси. Спасатели Минской области провели автопробег памяти, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Две отправные точки – Курган Славы и Линия Сталина. Конечный пункт – Хатынь. Маршрут выбран неслучайно.

Акцию посвятили Году исторической памяти и Дню памяти жертв сожженных деревень. Обе колонны соединились в мемориальном комплексе «Хатынь», где каждый камень, каждая травинка пропитаны событиями, памятью и болью. Напомним, завтра, 22 марта – День памяти всех сожженных деревень Беларуси в годы войны.