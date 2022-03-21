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Спасатели Минской области провели автопробег ко Дню памяти всех сожжённых деревень

21 марта 2022 11:30
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Новости Беларуси. Спасатели Минской области провели автопробег памяти, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Две отправные точки – Курган Славы и Линия Сталина. Конечный пункт – Хатынь. Маршрут выбран неслучайно.

Спасатели Минской области провели автопробег ко Дню памяти всех сожжённых деревень-1

Акцию посвятили Году исторической памяти и Дню памяти жертв сожженных деревень. Обе колонны соединились в мемориальном комплексе «Хатынь», где каждый камень, каждая травинка пропитаны событиями, памятью и болью. Напомним, завтра, 22 марта – День памяти всех сожженных деревень Беларуси в годы войны.

Спасатели Минской области провели автопробег ко Дню памяти всех сожжённых деревень-4

Быть в этих местах, рассказать их истории своим детям, возложить цветы к мемориалам, почтить память погибших минутой молчания – это меньшее, что сегодня может сделать каждый патриот своей страны.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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