Чем отличается боевое самбо от спортивного? Поговорили с профессионалами

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Юрий Рыбак, главный тренер Национальной команды Республики Беларусь по самбо, заслуженный мастер спорта и Владислав Саяпин, мастер спорта международного класса.

Белорусские самбисты привезли медали с прошедшего в российском городе Кстово Нижегородской области международного турнира памяти заслуженного тренера СССР Бурдикова. В первый же день соревнований наши спортсмены взяли три золотые медали. Чего им это стоило и какое место занимают наши самбисты на международной арене? Об этом поговорили с гостями.

Юрий Рыбак, главный тренер Национальной команды Республики Беларусь по самбо, заслуженный мастер спорта:

Спортивное самбо отличается от боевого тем, что в спортивном мы боремся, а в боевом мы можем бить больно в лицо руками, ногами, можем душить.

Александр Меженный:

Интерес к самбо большой?

Юрий Рыбак:

Большой интерес и к боевому, и спортивному. Кстати, у нас есть еще и боевое самбо женское. Поэтому, если из девочек кто-то хочет научиться драться хорошо, пожалуйста.