Чем отличается боевое самбо от спортивного? Поговорили с профессионалами

Белорусские самбисты привезли медали с прошедшего в российском городе Кстово Нижегородской области международного турнира памяти заслуженного тренера СССР Бурдикова. В первый же день соревнований наши спортсмены взяли три золотые медали. Чего им это стоило и какое место занимают наши самбисты на международной арене? Об этом поговорили с гостями.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Юрий Рыбак, главный тренер Национальной команды Республики Беларусь по самбо, заслуженный мастер спорта и Владислав Саяпин, мастер спорта международного класса.
Александр Меженный, ведущий:
Самбо спортивное, самбо боевое. Какие отличия?