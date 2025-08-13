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Чем отличается боевое самбо от спортивного? Поговорили с профессионалами

13 августа 2025 09:48
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Белорусские самбисты привезли медали с прошедшего в российском городе Кстово Нижегородской области международного турнира памяти заслуженного тренера СССР Бурдикова. В первый же день соревнований наши спортсмены взяли три золотые медали. Чего им это стоило и какое место занимают наши самбисты на международной арене? Об этом поговорили с гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Юрий Рыбак, главный тренер Национальной команды Республики Беларусь по самбо, заслуженный мастер спорта и Владислав Саяпин, мастер спорта международного класса. 

Александр Меженный, ведущий:
Самбо спортивное, самбо боевое. Какие отличия?

Чем отличается боевое самбо от спортивного? Поговорили с профессионалами -2

Юрий Рыбак, главный тренер Национальной команды Республики Беларусь по самбо, заслуженный мастер спорта:
Спортивное самбо отличается от боевого тем, что в спортивном мы боремся, а в боевом мы можем бить больно в лицо руками, ногами, можем душить.

Александр Меженный:
Интерес к самбо большой?

Юрий Рыбак:
Большой интерес и к боевому, и спортивному. Кстати, у нас есть еще и боевое самбо женское. Поэтому, если из девочек кто-то хочет научиться драться хорошо, пожалуйста.

Подробности в видео.

# Белорусские спортсмены # Александр Меженный # Ольга Бурлакова # Александр Стасевич

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