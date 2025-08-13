В Беларуси озимый рапс посеян на 18% запланированных площадей

Работа проведена на 78 тысячах гектаров – это 18 % плана. Если в Могилевской области засеяна четверть площадей, то в Брестской – 9 %. В случае озимого сева формула – чем южнее, тем раньше – не срабатывает. Оптимальные сроки в каждом регионе свои. В Витебской и Могилевской областях крайняя дата – 25 августа, а у остальных в запасе будет еще несколько дней. Под озимый рапс отводится 436 тысяч гектаров. В хозяйствах достаточно семян различных сортов и гибридов, обладающих высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью. Перед аграриями ставится задача получать порядка миллиона тонн маслосемян рапса ежегодно.