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Александр Лукашенко заслушал закрытый доклад министра обороны

13 августа 2025 10:33
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Президент Беларуси заслушал закрытый доклад министра обороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко заслушал закрытый доклад министра обороны-2

Основными темами стали подготовка к совместным белорусско-российским стратегическим учениям «Запад-2025» и оперативная обстановка у границ Беларуси, готовность к реагированию на возникающие угрозы, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. 

Подробности рассчитываем узнать следующем выпуске новостей.

# Александр Лукашенко # Военные учения # Министр обороны # Министерство обороны Республики Беларусь

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