Александр Лукашенко заслушал закрытый доклад министра обороны

Президент Беларуси заслушал закрытый доклад министра обороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси заслушал закрытый доклад министра обороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основными темами стали подготовка к совместным белорусско-российским стратегическим учениям «Запад-2025» и оперативная обстановка у границ Беларуси, готовность к реагированию на возникающие угрозы, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Подробности рассчитываем узнать следующем выпуске новостей.