В Беларуси продолжительность жизни увеличилась в среднем до 74,4 лет
Новости Беларуси. Речь идет о сокращении разницы между мужчинами и женщинами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В среднем, это возраст 74,4 года. Во многом такая тенденция отмечается, благодаря раннему выявлению заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии, эндокринной системы и болезней легких.
Немалую роль в этом играет диспансеризация. Пациент может пройти ее даже в выходные дни. Особое внимание уделяется и развитию медицинских кардиологических центров в регионах.
Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Беларуси:
Процедура закупки проведена, и завершается установка в Новополоцке. Такие же центры будут созданы во всех крупных межрайонных центрах: таких, как Бобруйск, Мозырь, Молодечно, Борисов, Лида.
Вся Республика Беларусь в течение 5-6 лет будет закрыта такими центрами оказания помощи. Это поможет нам снизить, прежде всего, инвалидность (в большей мере) и смертность (в меньшей мере). Также будет быстрое возвращение к труду.
В планах на ближайший год – создание единой электронной медицинской карты пациента. Вся информация об истории болезни будет доступна как доктору, так и пациенту.