В Беларуси продолжительность жизни увеличилась в среднем до 74,4 лет

Новости Беларуси. Речь идет о сокращении разницы между мужчинами и женщинами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В среднем, это возраст 74,4 года. Во многом такая тенденция отмечается, благодаря раннему выявлению заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии, эндокринной системы и болезней легких.

Немалую роль в этом играет диспансеризация. Пациент может пройти ее даже в выходные дни. Особое внимание уделяется и развитию медицинских кардиологических центров в регионах.