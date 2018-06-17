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В Беларуси продолжительность жизни увеличилась в среднем до 74,4 лет

17 июня 2018 11:50
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Новости Беларуси. Речь идет о сокращении разницы между мужчинами и женщинами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В среднем, это возраст 74,4 года. Во многом такая тенденция отмечается, благодаря раннему выявлению заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии, эндокринной системы и болезней легких.

Немалую роль в этом играет диспансеризация. Пациент может пройти ее даже в выходные дни. Особое внимание уделяется и развитию медицинских кардиологических центров в регионах.

В Беларуси продолжительность жизни увеличилась в среднем до 74,4 лет-1

Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Беларуси:
Процедура закупки проведена, и завершается установка в Новополоцке. Такие же центры будут созданы во всех крупных межрайонных центрах: таких, как Бобруйск, Мозырь, Молодечно, Борисов, Лида.

Вся Республика Беларусь в течение 5-6 лет будет закрыта такими центрами оказания помощи. Это поможет нам снизить, прежде всего, инвалидность (в большей мере) и смертность (в меньшей мере). Также будет быстрое возвращение к труду.

В Беларуси продолжительность жизни увеличилась в среднем до 74,4 лет-4

В планах на ближайший год – создание единой электронной медицинской карты пациента. Вся информация об истории болезни будет доступна как доктору, так и пациенту.

В Беларуси продолжительность жизни увеличилась в среднем до 74,4 лет-7

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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