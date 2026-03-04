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Лукашенко: для Беларуси генетически неприемлемы любые войны

04 марта 2026 10:35
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Вероломное нападение Израиля при поддержке США на Иран для Беларуси неприемлемо, тем более что в результате этого нападения погибли ни в чем не повинные жители, прежде всего дети. Об этом заявил Александр Лукашенко 4 марта во время встречи с послом Ирана в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: для Беларуси генетически неприемлемы любые войны-2

Президент, прежде всего, лично выразил соболезнование в связи со смертью духовного лидера Ирана, его семьи и всех мирных граждан. Александр Лукашенко отметил опасность происходящего на Ближнем Востоке. Глава государства заявил, что в войну может быть втянуто слишком большое количество государств, а последствия станут непредсказуемыми. Поэтому важно не продолжать эскалацию.

Лукашенко: для Беларуси генетически неприемлемы любые войны-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу, чтобы вы понимали, что наша сегодня встреча носит не символический характер. Мы достаточно полно информированы о том, что происходит на Ближнем Востоке, в том числе в дружественном нам Иране. Вы знаете, что Беларусь всегда придерживалась и придерживается мира. И войны для нас неприемлемы просто генетически. Потому что Беларусь, находясь в эпицентре всех войн, хорошо познала суть этих войн. 

Мы потеряли миллионы, миллионы людей во всех войнах, которые существовали в нашем регионе. А в основном мировые войны прокатывались на Восток и обратно через нашу Беларусь. Поэтому вероломное нападение Израиля при поддержке Соединенных Штатов Америки на Иран нам понятно и неприемлемо, тем более что в результате этого нападения погибли ни в чем не повинные жители, прежде всего дети. 

Погиб духовный лидер Ирана Али Хаменеи. Вы знаете, что у меня с ним были добрые отношения. По-моему, раза три мы с ним встречались, обсуждали мировые проблемы. Это гуманист, это человек не военный, нацеленный на защиту своего народа и своего государства. Поэтому для меня абсолютно неприемлемо то, что произошло с ним, с его семьей и, еще хуже, с его женой, которая умерла от ран. Еще раз примите мои соболезнования в связи с гибелью мирных жителей, детей и Али Хаменеи.

Все, что я сказал, это понятно, видно всему мировому сообществу. Но меня настораживает тот факт, что государства залива могут втянуться в эту войну и стать участниками этой дикой войны. Боюсь, что так и будет. Поэтому мировое сообщество и прежде всего крупные государства, а еще более прежде всего Израиль и Соединенные Штаты Америки, должны осознать, что этот конфликт может вылиться в непредсказуемые события. Поэтому я хотел бы обсудить с вами ситуацию на Ближнем Востоке, в Иране, и задать вам один вопрос: чем мы в этой ситуации можем вам помочь, исходя из той позиции, которую мы заняли по этому конфликту? Министерство иностранных дел об этом достаточно прозрачно сказало.

Лукашенко: для Беларуси генетически неприемлемы любые войны-6

Беларусь всегда будет поддерживать исключительно мирное урегулирование любых конфликтов, потому как в своей истории наша страна не раз переживала войны и за право жить без них расплачивалась миллионами жизней.

# Александр Лукашенко # Конфликт на Ближнем Востоке

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