Лукашенко: для Беларуси генетически неприемлемы любые войны

Вероломное нападение Израиля при поддержке США на Иран для Беларуси неприемлемо, тем более что в результате этого нападения погибли ни в чем не повинные жители, прежде всего дети. Об этом заявил Александр Лукашенко 4 марта во время встречи с послом Ирана в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент, прежде всего, лично выразил соболезнование в связи со смертью духовного лидера Ирана, его семьи и всех мирных граждан. Александр Лукашенко отметил опасность происходящего на Ближнем Востоке. Глава государства заявил, что в войну может быть втянуто слишком большое количество государств, а последствия станут непредсказуемыми. Поэтому важно не продолжать эскалацию.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу, чтобы вы понимали, что наша сегодня встреча носит не символический характер. Мы достаточно полно информированы о том, что происходит на Ближнем Востоке, в том числе в дружественном нам Иране. Вы знаете, что Беларусь всегда придерживалась и придерживается мира. И войны для нас неприемлемы просто генетически. Потому что Беларусь, находясь в эпицентре всех войн, хорошо познала суть этих войн.
Мы потеряли миллионы, миллионы людей во всех войнах, которые существовали в нашем регионе. А в основном мировые войны прокатывались на Восток и обратно через нашу Беларусь. Поэтому вероломное нападение Израиля при поддержке Соединенных Штатов Америки на Иран нам понятно и неприемлемо, тем более что в результате этого нападения погибли ни в чем не повинные жители, прежде всего дети.
Погиб духовный лидер Ирана Али Хаменеи. Вы знаете, что у меня с ним были добрые отношения. По-моему, раза три мы с ним встречались, обсуждали мировые проблемы. Это гуманист, это человек не военный, нацеленный на защиту своего народа и своего государства. Поэтому для меня абсолютно неприемлемо то, что произошло с ним, с его семьей и, еще хуже, с его женой, которая умерла от ран. Еще раз примите мои соболезнования в связи с гибелью мирных жителей, детей и Али Хаменеи.
Все, что я сказал, это понятно, видно всему мировому сообществу. Но меня настораживает тот факт, что государства залива могут втянуться в эту войну и стать участниками этой дикой войны. Боюсь, что так и будет. Поэтому мировое сообщество и прежде всего крупные государства, а еще более прежде всего Израиль и Соединенные Штаты Америки, должны осознать, что этот конфликт может вылиться в непредсказуемые события. Поэтому я хотел бы обсудить с вами ситуацию на Ближнем Востоке, в Иране, и задать вам один вопрос: чем мы в этой ситуации можем вам помочь, исходя из той позиции, которую мы заняли по этому конфликту? Министерство иностранных дел об этом достаточно прозрачно сказало.
Беларусь всегда будет поддерживать исключительно мирное урегулирование любых конфликтов, потому как в своей истории наша страна не раз переживала войны и за право жить без них расплачивалась миллионами жизней.