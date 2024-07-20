В НАН обсудили, как изменилась белорусская наука за последние десятилетия

Около 150 инновационных разработок и технологий в целях противодействия рискам и угрозам национальной безопасности были предложены нашими специалистами в этом году. В Институте истории НАН Беларуси обсудили, как изменилась наука за последние десятилетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За круглым столом собрались ведущие ученые, общественные и политические деятели, представители законодательной и исполнительной власти. Основной задачей форума стало представление научно-практических достижений в области изучения политической истории.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Надо воспитывать нормальное отношение к труду, чтобы была полная занятость, потому что ставка на молодежь. Мы должны ей рассказывать и показывать, что было, что есть и что будет. На что мы надеемся в будущем.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

Мы глубоко изучаем историю, знаем все объективные и субъективные вопросы, события, связанный с 30-летием развития института президентства в Республике Беларусь. Вопросы, наши научные разработки в массы несут лидеры общественных организаций и политических партий.